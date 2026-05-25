Revista Dominical

‘Rusia ya está en guerra con nosotros’: Crónica desde el frente de una Europa en tensión constante

Cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania tienen a varios países listos para el combate, como Lituania. Pero las armas de este conflicto no son solo las de fuego.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
A lo largo del centro de Vilna, Lituania, docenas de fachadas exhiben banderas locales y de Ucrania.
A lo largo del centro de Vilna, Lituania, docenas de fachadas exhiben banderas locales y de Ucrania. (Fernando Chaves Espinach/Fernando Chaves Espinach)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LituaniaVilnaUcraniaguerraRusiadesinformación
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.