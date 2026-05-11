Revista Dominical

Esta ciudad barroca es una de las grandes joyas ocultas de Europa: Conozca lo que ofrece al viajero

Diseño de punta al lado de riqueza histórica; gastronomía tradicional junto a cocina novedosa. Todo, en una ciudad que se llena poco a poco de arte.

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Por Fernando Chaves Espinach
Plaza en Vilna, con la bandera de la ciudad, la capital de Lituania.
Plaza en Vilna, con la bandera de la ciudad, la capital de Lituania. (Fernando Chaves Espinach/Fernando Chaves Espinach)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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