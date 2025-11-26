Política

‘Los cegó el odio y la venganza’: Vicepresidenta legislativa lanza duras críticas a Rodrigo Chaves y Paula Bogantes por subasta de frecuencias

Vanessa Castro, vicepresidenta legislativa, cuestionó a Pilar Cisneros por decir que son ‘tagarotes’ los medios que se quejan de los costos, pero son los medios que atacaban los chavistas los que sí pudieron pagar

Por Aarón Sequeira
22/10/2025/ Elección de la comisión de levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves en en el plenario de la Asamblea Legislativa / Foto John Durán
La diputada Vanessa Castro, abogada especialista en telecomunicaciones, aseguró que el gobierno de Rodrigo Chaves está cegado por el odio y la venganza, en su intento de cerrar medios a través de la subasta de frecuencias. (John Durán/La Nación)







Aarón Sequeira

