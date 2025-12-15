Lluvia de recursos de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y TV; así se distribuyeron los expedientes entre magistrados

La Sala Constitucional dio curso a 11 recursos de amparos relacionados con el proceso de subasta del espectro radioeléctrico en Costa Rica.

La Sala Constitucional informó de que estudia 12 recursos de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

De estos, 11 se encuentran en trámite y uno está en etapa de admisibilidad, explicó la oficina de prensa de la Sala ante una consulta de La Nación. Los magistrados rechazaron de plano otro recurso adicional.

Todos los amparos se tramitan por separado, es decir, no han sido acumulados en un solo expediente. Los casos se encuentran asignados al estudio de seis magistrados distintos, de la siguiente manera:

Anamari Garro: tres expedientes

Paul Rueda: tres expedientes

Luis Fernando Salazar: dos expedientes

Jorge Araya: un expediente

Fernando Cruz: un expediente

Ingrid Hess: un expediente

En su mayoría, los recurrentes argumentan que los precios fijados para acceder a las frecuencias de radio y televisión son desproporcionados, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, advierten sobre el riesgo de un apagón informativo, sobre todo en zonas donde estos medios representan la única fuente de información para la población.

Esta subasta fue suspendida el 26 de noviembre tras una primera medida cautelar dictada por el magistrado Paul Rueda, mientras se resuelve uno de los amparos.

Aunque la Sutel reconoce la existencia de 24 concesionarios de televisión y 74 de radio (25 en AM y 49 en FM), la cantidad de participantes en la subasta fue muy baja. Solo hubo 20 ofertas para radio FM, una oferta para radio AM y cuatro para televisión.

El magistrado Rueda encontró indicios plausibles de que continuar con la subasta podría provocar daños severos poruna disminución significativa en los servicios radiofónicos y televisivos de Costa Rica.

Los precios base definidos por la Sutel para participar en la subasta, según su informe técnico 08138-SUTEL-DGM-2025, fueron los siguientes:

Televisión (banda de 6 MHz)

Alcance Nacional : $1.601.786 (TV digital ISDB-Tb)

: $1.601.786 Chorotega : $157.629

: $157.629 Pacífico Central : $205.506

: $205.506 Huetar Norte : $325.044

: $325.044 Brunca : $256.482

: $256.482 Huetar Caribe: $271.349

Radio FM Híbrido (IBOC, 400 kHz)

Nacional : $386.102

: $386.102 Chorotega : $49.090

: $49.090 Pacífico Central : $37.890

: $37.890 Huetar Norte : $53.422

: $53.422 Brunca : $44.590

: $44.590 Huetar Caribe: $56.640

Radio FM Analógico (banda de 200 kHz)

Nacional : $193.051

: $193.051 Chorotega : $24.545

: $24.545 Pacífico Central : $18.945

: $18.945 Huetar Norte : $26.711

: $26.711 Brunca : $22.295

: $22.295 Huetar Caribe: $28.320

Radio AM Analógico (ancho de banda máximo 10 kHz)

$9.653

Radio AM híbrido (IBOC) (ancho de banda máximo 30 kHz)