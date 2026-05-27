Liberación Nacional celebra desconvocatoria del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica tras señalamientos de Laura Fernández

El Gobierno desconvocó temporalmente el proyecto de armonización eléctrica en medio de cuestionamientos de la oposición y nuevas tensiones políticas entre el oficialismo y el PLN.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) celebró la decisión del gobierno de desconvocar de la corriente legislativa el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica, luego de que la presidenta Laura Fernández acusara a la bancada verdiblanca de oponerse a la iniciativa por razones políticas.

Fernández afirmó este miércoles que recibió información sobre una reunión de fracción del PLN realizada el pasado lunes, en la que, según dijo, la bancada habría reconocido la importancia del proyecto, aunque finalmente se decidieron no respaldarlo para evitar darle una “medalla demasiado grande y demasiado buena” a la actual administración

La mandataria no reveló la fuente de esa información. No obstante, calificó esta acción de “mezquindad política” y acusó abiertamente a la oposición de tener una “doble moral vergonzante”.

PLN celebra la decisión

El jefe de la fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, celebró en un video la desconvocatoria del expediente y defendió la posición de su bancada, aunque evitó referirse directamente a los señalamientos de la presidenta.

“Nos alegra mucho la decisión de Laura Fernández, presidenta de la República. Ella decidió desconvocar el proyecto de armonización eléctrica. Esa es una decisión sensata, porque reconoce primero que el proyecto es inviable”, afirmó Ramírez.

El legislador insistió en que el PLN sí ha apoyado otros proyectos impulsados por el Ejecutivo, como iniciativas relacionadas con infraestructura ferroviaria, créditos para el agro y alianzas público-privadas.

“A diferencia de este proyecto, hemos votado a favor de iniciativas que benefician a las personas y a las pequeñas y medianas empresas”, manifestó.

Además, defendió la propuesta alterna presentada por la bancada verdiblanca, la cual, según dijo, busca atender la contingencia energética del país sin afectar el modelo eléctrico nacional ni al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Decreto hoy mismo

Laura Fernández anunció que desconvocará temporalmente el proyecto de la corriente legislativa, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión para los legisladores de oposición.

La mandataria indicó que solicitará al ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, formular el decreto este mismo miércoles para sacar de la corriente legislativa el proyecto.

El martes, la iniciativa se aprobó en primer debate con el respaldo de 27 diputados, todos integrantes de la bancada del oficialista PPSO. Sin embargo, para el segundo debate requiere de 38 votos porque el plan crearía una nueva institución autónoma: el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen).