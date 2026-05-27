Política

Liberación Nacional celebra desconvocatoria del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica tras señalamientos de Laura Fernández

Presidenta aseguró que el PLN decidió no aprobar el proyecto para no darle un triunfo al Gobierno. Los verdiblancos calificaron la iniciativa de ley como “inviable”

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Por Cristian Mora
Álvaro Ramírez y Laura Fernández
El Gobierno desconvocó temporalmente el proyecto de armonización eléctrica en medio de cuestionamientos de la oposición y nuevas tensiones políticas entre el oficialismo y el PLN. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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