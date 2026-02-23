Política

Laura Fernández se va de vacaciones

Zapote anunció que Jorge Rodríguez Bogle asumirá las funciones del Ministerio de la Presidencia, nuevamente

Por Aarón Sequeira
Laura Fernández tras reunión con presidente de la Asamblea y jefes de fracción
20 días después de ganar las elecciones nacionales y volver al cargo que ocupó un año atrás, Laura Fernández tomará vacaciones del martes 24 de febrero al 3 de marzo. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

