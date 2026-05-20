Política

Laura Fernández revive proyecto para cubrir defensa penal de funcionarios públicos con seguros pagados por el Estado

Iniciativa fue presentada por el exdiputado del PUSC, Horacio Alvarado, durante la pasada administración

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Por Lucía Astorga
Laura Fernández
Primera conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández (Albert Marín/La Nación)







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Laura FernándezRodrigo ChavesPóliza funcionarios públicos
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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