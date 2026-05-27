Laura Fernández: ‘No veo nada de fondo que se le pueda mejorar al texto de armonización eléctrica’

La presidenta Laura Fernández defendió el proyecto de armonización eléctrica y cuestionó al PLN por oponerse a la iniciativa.

Laura Fernández, presidenta de la República, aseguró que no observa cambios de fondo que deban realizarse al proyecto de Ley de Armonización Eléctrica, en respuesta a las críticas planteadas por las fracciones de oposición.

Así lo señaló Fernández este miércoles en conferencia de prensa en Casa Presidencial, luego de que anunciara que desconvocará temporalmente el proyecto de la corriente legislativa, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión para los legisladores de oposición.

La mandataria defendió el texto impulsado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y cuestionó al Partido Liberación Nacional (PLN) por rechazar la iniciativa, al señalar que fueron exlegisladores verdiblancos quienes participaron en su redacción.

“No veo que haya nada de fondo que se le pueda mejorar al texto después de cuatro años intensos de trabajo y de que fue el mismo Liberación Nacional el que redactó el proyecto que hoy está en votación”, afirmó Fernández ante una pregunta de La Nación.

Además, acusó al PLN de mantener una posición de oposición sin motivos reales. “Yo creo que esto de Liberación es una mampara de ganas de oponerse por oponerse”, sostuvo.

No obstante, dijo estar dispuesta a escuchar eventuales propuestas de modificación planteadas por las bancadas legislativas.

“Vamos a esperar a ver qué dicen ellos que se le puede mejorar al texto, probablemente un punto por un punto y coma, un ‘qué’ por un ‘por qué’, un ‘cómo’ por un ‘por cómo’”, comentó.

Este proyecto crearía una arquitectura de mercado mayorista competitivo por precio, en la que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresas eléctricas públicas y privadas, así como industrias, podrán transar compras de energía. El modelo sustituirá al actual, en el que solo el ICE puede comprar.

La presidenta indicó que solicitará al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, preparar el decreto correspondiente para retirar temporalmente la iniciativa del periodo de sesiones extraordinarias.

El martes, la iniciativa se aprobó en primer debate con el respaldo de 27 diputados, todos integrantes de la bancada del oficialista PPSO. Sin embargo, para el segundo debate requiere de 38 votos porque el plan crearía una nueva institución autónoma: el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen).

Según explicó la mandataria, las negociaciones políticas con el Congreso serán encabezadas por el ministro Chaves y el viceministro parlamentario, Alejandro Barrantes.

El proyecto de armonización eléctrica afronta la oposición de las fracciones del PLN, Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). Además se oponen sindicatos, organizaciones sociales y sectores estudiantiles, quienes cuestionan posibles efectos sobre el modelo eléctrico nacional y el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).