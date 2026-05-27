Política

Laura Fernández: ‘No veo nada de fondo que se le pueda mejorar al texto de armonización eléctrica’

Presidenta acusó al PLN de oponerse sin motivos y aseguró que fue la misma agrupación verdiblanca la que redactó el proyecto que actualmente se discute en el Congreso

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Costa Rica's president-elect Laura Fernandez attends a press conference by President Rodrigo Chaves after his final State of the Nation address at the Legislative Assembly in San Jose on May 4, 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)
La presidenta Laura Fernández defendió el proyecto de armonización eléctrica y cuestionó al PLN por oponerse a la iniciativa. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura Fernándezproyecto de Ley de Armonización EléctricaPLN
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.