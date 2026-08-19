Laura Fernández niega contratación de Pegasus. Rodrigo Chaves agrega: ‘Hay que ser un equino para decir que el gobierno puede pagarlo’

Laura Fernández negó que el Gobierno tenga contratado Pegasus o que alguna institución del Ejecutivo planee adquirirlo.

La presidenta de la República, Laura Fernández, negó este miércoles 19 de agosto que el Gobierno haya comprado el programa de espionaje Pegasus o que alguna institución del Poder Ejecutivo planee adquirir esta tecnología.

La mandataria se refirió al tema ante una pregunta de un periodista durante la conferencia de prensa de los primeros 100 días de su administración. La consulta se planteó a raíz de las discusiones surgidas en la Asamblea Legislativa alrededor de Pegasus sobre el eventual uso de esta tecnología en Costa Rica, para espiar los teléfonos y demás dispositivos electrónicos de civiles, en especial los opositores.

“Mire, vamos de una vez aquí a hacer una prueba, porque aquí está todo el gabinete. Aquí están todos los ministros, aquí están los presidentes ejecutivos”, respondió Fernández.

Seguidamente, preguntó a los jerarcas presentes si alguna institución tenía contratado el programa, una contratación en marcha o una adquisición planificada.

“Levante la mano el que tiene contratado a Pegasus. ¿Alguien tiene alguna contratación de esta cuestión de Pegasus? ¿Alguien la tiene en marcha? Levante la mano. ¿Alguien la tiene planificada? Levante la mano. Nada. Ya hicimos la prueba”, manifestó la presidenta.

Fernández reiteró posteriormente que el Ejecutivo tampoco tiene interés en adquirir esa tecnología. “Aunque tuviéramos el presupuesto, aunque tuviéramos la posibilidad de hacerlo, yo no pienso nunca traer otra UPAD a Costa Rica”, afirmó.

Luego, agregó: “No tenemos la plata, no tenemos el interés, y ya no es necesario que nadie mande a preguntar, porque aquí está todo mi gabinete, y nadie levantó la mano, no hay ninguna institución pensando siquiera en algo de esa naturaleza”.

Laura Fernández y Rodrigo Chaves negaron que el Gobierno tenga contratado Pegasus o planes para adquirir esta tecnología.

Rodrigo Chaves también descarta Pegasus

El ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, intervino durante la conferencia y se refirió a Pegasus como “un sistema de espionaje para ver los teléfonos celulares”.

Chaves sostuvo que el acceso al programa está regulado por el Gobierno de Israel y afirmó que su adquisición tendría un costo elevado.

“Es que hay que ser un equino para decir que el gobierno de Costa Rica puede pagar lo que cuesta, porque acuérdese que la DIS estaba bajo el control del Ministerio de la Presidencia. Tendríamos que hacerle un hueco al presupuesto enorme, y además por cada espionaje hay que pagar”, declaró.

En Panamá, la contratación costó $8 millones. El expresidente cerró su intervención sobre el tema con la frase: “Entonces, olvídense de Pegasus”.

¿Qué es Pegasus?

Las declaraciones de Fernández se producen después de que Pegasus fuera mencionado durante una discusión en el plenario legislativo.

La diputada oficialista Kattia Calvo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se refirió a lo que denominó una “operación Pegasus” durante un intercambio con la legisladora Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA).

Segura había cuestionado el alcance del secreto de Estado decretado por Fernández y manifestó preocupación por supuestos intentos del Gobierno de espiar teléfonos de ciudadanos opositores.

Calvo defendió la decisión del Ejecutivo de mantener bajo secreto información sensible relacionada con seguridad nacional y rechazó que las medidas del Gobierno busquen vigilar a la población.

“Nos quieren vender aquí a la gente en Costa Rica que eso ocurre aquí. La operación Pegasus no es eso. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Dejen de meterle miedo a la gente”, afirmó la diputada Calvo.

Sigrid Segura le preguntó entonces si la mención de una “operación Pegasus” constituía una confirmación de que el Gobierno utiliza esta tecnología.

Pegasus es un programa de espionaje desarrollado por NSO Group, una empresa israelí. La herramienta puede acceder a información almacenada en teléfonos celulares y comprometer distintas funciones del dispositivo.

Puede proporcionar acceso a mensajes, correos electrónicos, fotografías y ubicación. También, puede activar el micrófono y la cámara del teléfono comprometido.

NSO sostiene que su tecnología se vende a gobiernos y agencias estatales para combatir delitos graves y terrorismo.