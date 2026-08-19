Política

Laura Fernández niega contratación de Pegasus. Rodrigo Chaves agrega: ‘Hay que ser un equino para decir que el gobierno puede pagarlo’

La mandataria negó que el Poder Ejecutivo tenga contratado Pegasus o que alguna institución planee adquirir ese programa de espionaje

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Por Jailine González Gómez
Conferencia de prensa Presidencia
Laura Fernández negó que el Gobierno tenga contratado Pegasus o que alguna institución del Ejecutivo planee adquirirlo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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