Política

Laura Fernández justifica exclusión de proyectos de seguridad en prioridades giradas al Congreso

La presidenta electa y ministra de la Presidencia pidió acelerar la aprobación de una agenda de consenso antes del cierre del periodo legislativo y señaló discrepancias con la línea de seguridad impulsada

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Laura Fernández tras reunión con presidente de la Asamblea y jefes de fracción
Laura Fernández, presidenta electa y ministra de la Presidencia, no incluyó propuestas de seguridad en su lista de prioridades. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezJefes de fracciónProyectos de seguridadCambio de gobierno
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.