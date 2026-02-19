Laura Fernández justifica exclusión de proyectos de seguridad en prioridades giradas al Congreso

Laura Fernández, presidenta electa y ministra de la Presidencia, no incluyó propuestas de seguridad en su lista de prioridades.

Laura Fernández, presidenta electa y actual ministra de la Presidencia, defendió la exclusión de iniciativas en materia de seguridad dentro de la lista de siete proyectos de ley que presentó a los jefes de fracción de los partidos políticos que concluirán su periodo el próximo 30 de abril, a quienes solicitó “apretar el acelerador” para aprobar esas propuestas antes del cierre del actual cuatrienio legislativo.

Durante la reunión, Fernández sostuvo que la ausencia de proyectos de seguridad en la agenda prioritaria responde a diferencias de enfoque entre su visión y la línea que, a su juicio, ha seguido la actual Asamblea Legislativa en esa materia.

“Yo creo que hay una distancia grande entre lo que yo considero que hay que hacer en seguridad y lo que esta Asamblea ha planteado en muchos de los proyectos de ley, salvo en los que se han aprobado ya”, afirmó.

Laura Fernández excluye proyectos de seguridad de prioridades legislativas

La jerarca añadió que esa diferencia “radica en que yo quisiera un modelo más de mano dura”, aunque matizó que también cree en políticas de prevención. En ese sentido, señaló que el país avanza en recuperación económica y mencionó aumentos presupuestarios en educación y seguridad pública, como parte del enfoque integral.

Según explicó, optó por plantear a las fracciones una agenda con proyectos en los que visualiza mayores posibilidades de acuerdo en el corto plazo, de cara al cierre del periodo legislativo.

Laura Fernández, presidenta electa y ministra de la Presidencia, sostuvo un intercambio con los jefes de las bancadas salientes de la Asamblea Legislativa, para definir prioridades para los últimos meses del actual periodo. (MAYNOR/La Nación)

“Lo que les dije al inicio de mi presentación es que tratáramos de buscar proyectos donde podemos tener un consenso”, indicó. Las iniciativas planteadas por la presidenta electa incluyen cuatro créditos internacionales, así como reformas en materia ambiental, de atención en salud y una modificación relacionada con el régimen de expropiaciones.

Fernández fue más allá al señalar que los proyectos de seguridad tramitados por el Congreso no necesariamente se alinean con la política pública que pretende impulsar.

“Yo creo que muchos de los proyectos que esta Asamblea ha tramitado, e incluso ha aprobado en segundo debate, no son de la línea en la cual yo quiero conducir la política pública en materia de seguridad. Será una línea de mano dura, totalmente contra el crimen organizado, respetando los derechos humanos que corresponden”, manifestó.

El tema surgió luego de que el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, mencionara la ausencia de iniciativas de seguridad dentro del paquete de siete proyectos priorizados por el Poder Ejecutivo. El legislador hizo un llamado a aprovechar los últimos meses del actual periodo legislativo, para impulsar una agenda robusta en esa materia.

Campos también solicitó priorizar los proyectos de seguridad que ya se encuentran en trámite en la Asamblea Legislativa, en función de lo que el Gobierno considere útil para el próximo periodo constitucional.

Ante ese planteamiento, Fernández instó a los diputados a impulsar más iniciativas si existe voluntad política. “¿Por qué no, don Gilberto? Sorpréndame, a mí no tanto, sorprendan al pueblo de Costa Rica y ojalá que esta agendita que yo traje sea un mínimo y que la Asamblea produzca todavía más cosas. Esta es una lista muy básica, de temas donde yo pensé que parecería muy difícil tener distancias muy grandes”, expresó.

En la discusión también intervino la diputada independiente Gloria Navas, quien abogó por incorporar la prevención dentro de la política de seguridad.

“Con solo las sanciones no resolvemos el asunto, con solo la ejecución de la pena tampoco; la prevención es fundamental, porque es evitar la comisión del delito”, señaló, al subrayar que el derecho penal debe orientarse a la protección de las víctimas, sin dejar de lado las estrategias preventivas.