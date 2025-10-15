Laura Chinchilla elogia ‘valentía’ de Vanessa Castro al frente de la Asamblea Legislativa

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, manifestó su respaldo a la gestión de la diputada Vanessa Castro, quien ejerce la presidencia interina de la Asamblea Legislativa, y a quien calificó de “mujer valiente”.

Chinchilla formó parte de un grupo de diputadas, exdiputadas y exministras que se reunió el lunes con Castro en la Asamblea Legislativa, para analizar los principales retos que enfrentan las mujeres en la vida pública y política del país.

Laura Chinchilla acuerpó gestión de Vanessa Castro

Según la exmandataria, durante el encuentro, le expresaron “nuestro apoyo y nuestra admiración (a Castro), porque es una mujer que desde la curul legislativa, ha enfrentado una de las coyunturas más difíciles que ha habido en el país, con una gran entereza y una gran integridad”.

La congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) lidera el Congreso de manera interina, desde el pasado 30 de setiembre, debido a que el jerarca legislativo, Rodrigo Arias, se encuentra incapacitado, al menos por tres semanas, producto de una intervención quirúrgica.

Arias se sometió a una cirugía para limpiar sus senos paranasales, ya que los médicos identificaron que en esas cavidades podría estar la causa de la neumonía que lo afectó en setiembre del año pasado y de los dolores de cabeza que le afectan.

Además de Chinchilla, en la reunión participaron Lorena Vásquez Badilla, exdiputada; Marcela Guerrero Campos, exdiputada y exministra de la Condición de la Mujer; las congresistas Monserrat Ruiz Guevara, Andrea Álvarez Marín y Kattia Cambronero Aguiluz; así como Yanancy Noguera Calderón, presidenta del Colegio de Periodistas (Colper); Inés Revuelta Camacho, académica y escritora; y Marlene Mora Camacho, coordinadora del Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica.

El grupo de mujeres hizo un llamado al respeto y a la responsabilidad política, exhortando a todas las fuerzas partidarias a respetar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a construir una campaña política de altura.

Castro tendrá que definir la ruta que seguirá la Asamblea Legislativa respecto a la solicitud que hizo el TSE para que se levante la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que afronte una investigación que incluye 15 denuncias por beligerancia política, las cuales se tramitan en un mismo expediente.

Se espera que el próximo 20 de octubre, la socialcristiana presente una resolución en la que se detallaría el procedimiento a seguir.

Vanessa Castro hizo un llamado al orden

Castro también ha tenido que dirigir el debate del plenario legislativo, en medio de marcadas fricciones en la Asamblea Legislativa. Tan solo el pasado 9 de octubre, la parlamentaria tuvo que llamar al orden al resto de sus compañeros.

“Diputados, les ruego por favor, a ustedes, dejarme dirigir el debate. No voy a permitir que me digan y me indiquen cómo dirigir el debate. Aquí está Vanessa Castro, hoy, dirigiendo, me van a dejar dirigir el debate”, externó la rojiazul.

La diputada tuvo que intervenir luego de que los diputados cayeran en un intercambio de reclamos, por unos carteles que llevaron los arroceros, presentes en la barra de público, alusivos al zafarrancho que protagonizó el diputado oficialista Alexander Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en un parqueo josefino.