¿La CCSS está quebrada? Directivo señala el año hasta el cual el Seguro de Salud tiene recursos asegurados

El miembro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Francisco González Jinesta, aseguró que el Seguro de Salud cuenta con suficiencia de recursos hasta el año 2035.

“Los análisis actuariales y financieros más recientes confirman que, bajo un enfoque de ingresos efectivos, la institución cuenta con suficiencia de recursos para hacer frente a la totalidad de sus gastos, incluyendo la inversión y operación de proyectos estratégicos, al menos hasta el año 2035″, expresó en un texto publicado por la CCSS este viernes 6 de febrero.

Esta aseveración coincide con la de la directora actuarial, Carolina Gaitán, quien señaló el jueves que la institución tiene “un situación favorable del Seguro de Salud”.

“El período de suficiencia de recursos está dado hasta el 2035 considerando ingresos efectivos. Esto lo que quiere decir es que, del 2036 en adelante, tendríamos los ingresos corrientes del seguro para hacerle frente a los gastos y eventuales acumulaciones nuevas de reserva en caso de que se realicen acciones para fortalecer la sostenibilidad financiera”, mencionó Gaitán.

Por su parte, Francisco González apuntó que, contrario a los que sugieren algunos “discursos alarmistas”, la CCSS “no está gastando sin control ni comprometiendo su sostenibilidad”.

El directivo de la CCSS informó de que la relación entre ingresos corrientes y gastos corrientes “se mantiene positiva y existen excedentes recurrentes y reservas financieras que respaldan la operación del Seguro de Salud”.

Gobierno sostenía quiebre en la CCSS

En setiembre de 2022, el presidente Rodrigo Chaves dijo que “la caja está quebrada” al explicar el despido del entonces presidente de la CCSS, Álvaro Ramos, quien chocó posiciones con el mandatario por defender un aumento salarial a 63.000 funcionarios de la institución.

En marzo del 2023, la Junta Directiva de la CCSS acordó, de manera unánime, suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional “con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la institución”.

Entre las medidas, se decidió suspender la compra de terrenos en los casos en que la licitación estuviera en proceso de adjudicación.

Los directores, además, frenaron los trámites de donación de terrenos hasta que se les presentara un inventario de propiedades disponibles. Dentro de esa lista obras paralizadas se encontraban los nuevos hospitales Max Peralta, de Cartago y el Tony Facio, en Limón, aseguró Álvaro Ramos, durante su campaña presidencial.

La entonces presidenta ejecutiva de la CCSS y diputada electa por el oficialismo, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, explicó que el acuerdo se tomó luego de recibir la Propuesta de Portafolio Institucional de Proyectos, a cargo de la Dirección de Planificación Institucional, Dirección de Actuarial, el asesor económico de presidencia ejecutiva y el Gerente Financiero.

Según Esquivel, ese informe evidenció la gravedad de la situación financiera de la institución, que fue conocida por la Junta y Gerencia General.

“Desde el 2020, e inclusive en el 2022, se había tomado un acuerdo de revisión del portafolio de inversiones. Tomamos esta dura decisión con los elementos que nos presentaron ayer, sobre todo la directora de Actuarial en cuanto a los escenarios que tenemos en el entendido de que nuestra preocupación máxima es la sostenibilidad financiera de la institución”, dijo Esquivel.

FAPTA allanó por sospechas de manipulación de informe

En junio de 2025, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realizó seis allanamientos en casas de funcionarios y oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por sospechas de manipulación del informe que llevó a la suspensión del portafolio de inversiones.

Los departamentos donde se hicieron los allanamientos fueron Actuarial, Planificación y Telemática.

La FAPTA indagaba si los funcionarios “aprovecharon sus puestos para condicionar” los resultados del Informe Técnico sobre la actualización de portafolio estratégico institucional 2023-2032″.