Karla Montero, presidenta de Recope, sobre conflicto en Irán: ‘El principal reto es mantener un suministro estable para Costa Rica’

Karla Montero afirmó que mantener un suministro estable de combustibles será el principal reto de Recope ante el impacto del conflicto en Irán sobre el mercado petrolero internacional.

Karla Montero, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), aseguró que uno de los principales desafíos coyunturales que enfrenta la institución es el conflicto en Irán, debido a la relevancia estratégica que tiene esa zona para el tránsito mundial de petróleo.

La funcionaria explicó que la tensión geopolítica en Medio Oriente ya está teniendo repercusiones en el aumento de los precios internacionales de los combustibles, debido a que por esa región transita cerca del 20% del petróleo mundial.

“Esto es un reto muy importante y principalmente mantener un suministro estable para el país. Los combustibles son el 70% de la energía que mueve este país. Entonces, mantener ese suministro continuo, la operación moviéndose continuamente, yo creo que es ahorita un pilar básico en operación de Recope”, agregó durante una entrevista con este medio el día en que se anunció su permanencia en el cargo durante la administración Fernández.

Karla Montero continuará al frente de Recope durante la administración de Laura Fernández. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Conflicto ya impacta el alza de los precios en Costa Rica

El pasado 7 de mayo, entró a regir en el país un aumento en el precio de los combustibles aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

“Costa Rica enfrenta ya el impacto de la guerra en Medio Oriente. Esta situación ha provocado no solo un aumento en el precio del petróleo crudo, sino en el precio internacional de todos los productos terminados. Es decir, combustibles refinados que importa Recope", explicó el intendente de Energía, Mario Mora.

El ajuste, publicado en el diario oficial La Gaceta, impactó principalmente al diésel, que registró el incremento más significativo por litro.

Con las nuevas tarifas, los precios se fijan de la siguiente manera:

Gasolina súper: sube ¢101 por litro, pasando de ¢632 a ¢733.

sube ¢101 por litro, pasando de ¢632 a ¢733. Gasolina regular Plus 91: aumenta ¢120 por litro, de ¢628 a ¢748.

aumenta ¢120 por litro, de ¢628 a ¢748. Diésel: registra el mayor golpe, con un alza de ¢151 por litro, al pasar de ¢565 a ¢716.

registra el mayor golpe, con un alza de ¢151 por litro, al pasar de ¢565 a ¢716. Gas licuado de petróleo (GLP): aumenta ¢18 por litro, de ¢248 a ¢266.

Además, Recope prevé otro incremento en los combustibles para junio, de acuerdo con los datos preliminares remitidos este lunes 11 de mayo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La institución indicó que el ajuste responde directamente a la inestabilidad en el mercado energético internacional provocada por el conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La principal causa de este incremento es la evolución del mercado internacional entre el 10 de abril y el 7 de mayo. Durante este periodo, las tensiones en el estrecho de Ormuz presionaron los precios al alza debido a bloqueos y amenazas de interrupción del suministro.

Adicionalmente, Recope informó de que los inventarios internacionales de gasolina se ubicaron un 2% por debajo del promedio de los últimos cinco años a finales de abril.

Esta escasez relativa generó una mayor presión sobre la demanda y disponibilidad de los productos terminados. Aunque Costa Rica adquiere la mayoría de sus combustibles en el Golfo de Estados Unidos, la presión internacional incide directamente en los precios locales, según explicaron las autoridades.

No obstante, la insitución indicó que el diésel experimentará una rebaja debido a una demanda industrial más moderada y una mayor disponibilidad de inventarios de este combustible específico en el mercado global.

Recope destacó que existen factores internos que ayudan a contener parcialmente el impacto de las alzas internacionales, tales como un tipo de cambio favorable y contratos de flete con tarifas fijas. Además, se aplicará una devolución cercana a los ¢12.000 millones a favor de los usuarios mediante el diferencial tarifario en los próximos meses.