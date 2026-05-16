Política

Karla Montero, presidenta de Recope, sobre conflicto en Irán: ‘El principal reto es mantener un suministro estable para Costa Rica’

Jerarca se refirió al desafío que enfrenfrenta Recope ante la tensión petrolera internacional

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Por Cristian Mora
Karla Montero, presidenta de Recope, comenta sobre el ataque informático que obliga a la empresa a operar manualmente, causando lentitud en la distribución de combustible.
Karla Montero afirmó que mantener un suministro estable de combustibles será el principal reto de Recope ante el impacto del conflicto en Irán sobre el mercado petrolero internacional.







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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