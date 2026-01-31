Política

Juan Carlos Hidalgo presenta su equipo económico: ¿quiénes asesoran al PUSC?

El candidato socialcristiano es el primero en oficializar el equipo que lo acompaña en su candidatura y en una eventual presidencia

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Elecciones Costa Rica 2026
Juan Carlos Hidalgo es el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en las Elecciones 2026. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Juan Carlos HidalgoPartido Unidad Social CristianaEquipo económico
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.