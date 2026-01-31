Juan Carlos Hidalgo presenta su equipo económico: ¿quiénes asesoran al PUSC?

Juan Carlos Hidalgo es el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en las Elecciones 2026.

Juan Carlos Hidalgo Bogantes, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció a su equipo económico.

A través de una publicación en sus redes sociales y listas de difusión, el socialcristiano indicó quiénes asesoran su candidatura en este tema y lo acompañarían en una eventual presidencia.

Estas son las personas:

Víctor Umaña. Economista agrícola. Desde 2001 es profesor e investigador en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae). Su carrera ha estado vinculada al comercio internacional, a la Organización Mundial del Comercio y a la Promotora del Comercio Exterior.

José Rafael Brenes Vega. Fue director de la Bolsa Nacional de Valores durante 17 años. También fue viceministro de Hacienda, viceministro de Planificación, gerente del Banco Central, gerente de la Central del Depósito de Valores. Tiene una maestría en economía aplicada de la Ohio State University.

Rodrigo Cubero Brealey. Es economista, administrador de empresas y abogado. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Oxford. Fue presidente del Banco Central.

Adriana Rodríguez Avilés. Es economista y tiene una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. En este momento se desempeña como gerenta general del puesto de bolsa Acobo.

Esteban Brenes. Tiene un doctorado en Economía Agrícola y Comercio Internacional. Es consultor para firmas interancionales Fue decano de Incae Business School del 2001 al 2007. En la actualidad es director académico del Executive MBA (EMBA) y del Programa de Alta Gerencia del Incae.

Norberto Zúñiga. Economista. Consultor de la firma Ecoanálisis. Miembro de la Academia de Centroamérica.

Estas personas conforman el equipo económico de Juan Carlos Hidalgo. (Juan Carlos Hidalgo/Redes sociales)

Hidalgo es el primer candidato en anunciar formalmente su equipo económico, ningún otro candidato lo ha hecho de forma oficial.

Otros candidatos han dado los nombres de las personas que los han asesorado en su plan de gobierno, pero no los definen como un equipo oficial como tal, sino como asesores en la materia.