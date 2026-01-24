Rodrigo Cubero, expresidente de Banco Central, da apoyo a Juan Carlos Hidalgo para elecciones: aquí sus razones

26/01/2021 La Nación. Entrevista con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, para Diálogos. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El abogado y economista Rodrigo Cubero Brealey, expresidente del Banco Central de Costa Rica, anunció este sábado su respaldo al candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, de cara a las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero.

En un comunicado de prensa, Cubero justificó su decisión al señalar que el país atraviesa “uno de los contextos más complejos y delicados” de su historia democrática reciente, marcado —según afirmó— por la polarización social, un crecimiento económico desigual, el deterioro de servicios públicos como salud y educación, el colapso de infraestructura, el aumento del crimen violento y ataques a instituciones de control democrático.

“Por primera vez desde 1948 enfrentamos el riesgo real de perder nuestra democracia y nuestra libertad. Esta no es una elección cualquiera: lo que está en juego es muchísimo”, afirmó Cubero.

En ese escenario, aseguró que apoya a Hidalgo por su defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad individual, así como por su respeto a la separación de poderes y a instituciones como la prensa independiente, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Cubero también destacó que el candidato socialcristiano, a su parecer, plantea reformas para mejorar la eficiencia del aparato público y modernizar áreas como salud, educación y seguridad, además de promover una política económica basada en disciplina fiscal, libre competencia y atracción de inversión extranjera.

En el ámbito económico, resaltó que el candidato del PUSC promueve una visión pragmática y balanceada, basada en la economía de mercado, la libre competencia, el comercio internacional y la atracción de inversión extranjera directa, acompañadas de disciplina fiscal y una política monetaria prudente e independiente.

Finalmente, resaltó el “talante democrático” de Hidalgo y afirmó que el país necesita un liderazgo con serenidad, respeto y capacidad de diálogo.