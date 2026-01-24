PUSC denuncia dos robos en su sede central en 48 horas: sustraen computadoras del departamento electoral

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), denunció que su sede central, ubicada en los Yoses, San José, fue víctima de dos robos en menos de 48 horas.

Según el comunicado oficial del partido, el primer incidente ocurrió en la madrugada del 21 de enero, cuando delincuentes ingresaron a las instalaciones y sustrajeron dos computadoras del Departamento de Electorales.

Posteriormente, hoy en la madrugada se reportó un segundo robo, en el cual se sustrajo una computadora adicional.

El PUSC señaló que ya presentó las denuncias correspondientes ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El candidato del PUSC es Juan Carlos Hidalgo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La jefa de campaña de Juan Carlos Hidalgo, y candidata a la vicepresidencia, Yolanda Fernández, expresó su inquietud por la coincidencia temporal de los hechos con el calendario electoral.

“Nos preocupa profundamente que estos robos ocurran a tan pocos días de las elecciones. Se trata de hechos que afectan el normal desarrollo del trabajo político y democrático del partido. Confiamos en el trabajo de investigación de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido”, dijo Fernández.

El partido hizo un llamado a las autoridades competentes para que se garantice la seguridad de las organizaciones políticas y se proteja el proceso democrático del país.