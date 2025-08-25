Juan Carlos Hidalgo anuncia candidata a diputada del PUSC en el segundo lugar de Alajuela

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, anunció este lunes la candidata a diputada en el segundo lugar de la papeleta de Alajuela.

Se trata de Vanessa Ugalde Quirós, quien fue regidora en la Municipalidad de San Carlos en el periodo 2020-2024 con un partido local, Progreser. Con esa misma agrupación fue candidata a la alcaldía sancarleña para las elecciones 2020.

LEA MÁS: Fiscalía investiga al principal candidato a diputado del PUSC por Alajuela

Se trata de la segunda designación que podía hacer el aspirante socialcristiano, a quien el estatuto le permite nombrar a dedo dos candidaturas.

La primera que escogió Hidalgo fue el primer lugar de San José, donde colocó a Abril Gordienko, abogada y consultora en políticas públicas, excandidata a la vicepresidencia de la República, también con otro partido, el Movimiento Libertario.

LEA MÁS: Estas son las figuras que el PUSC quiere llevar a la Asamblea Legislativa en 2026

En el caso de Vanessa Ugalde, aparte de su experiencia política como regidora, es empresaria. El PUSC destacó que ella fundó, en 2003, un taller en San Carlos y que es una persona comprometida con el desarrollo social de ese cantón, así como la inclusión de las personas con discapacidad y en estado de vulnerabilidad.

“Esta designación es una señal más de mi compromiso con el lugar que me vio nacer, que me dio tantas oportunidades de superación, y que merece, al igual que todas las regiones del país, tener seguridad, mejor educación y atención oportuna en salud”, dijo Juan Carlos Hidalgo.

El candidato de la Unidad aseguró que Vanessa Ugalde tiene capacidad para articular, dialogar y buscar el emparejamiento de la cancha de los sancarleños.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo anuncia a Abril Gordienko, excandidata del Movimiento Libertario, para liderar papeleta por San José

Ugalde aseguró que tiene un compromiso de trabajar por su comunidad, para lograr más equidad y “transformar los desafíos que hemos tenido por años en el cantón, para que se conviertan en oportunidades de empleo, educación y salud”.

Al escoger a Vanessa Ugalde como el segundo lugar de Alajuela, la segunda designación a dedo que podía hacer, Juan Carlos Hidalgo deja en manos de la Asamblea Nacional del PUSC la escogencia de las candidaturas en el segundo lugar de Heredia y de Cartago.

Además, la sancarleña acompañará en la papeleta alajuelense al regidor Jorge Arturo Campos Araya, quien encabeza la lista del PUSC en esa provincia, pese a figurar como investigado del caso Richter, el mismo expediente judicial en que figura como investigado el diputado Leslye Bojorges León por los presuntos delitos de tráfico de influencias.