Política

Juan Carlos Hidalgo acusa al oficialismo de intentar ‘paralizar’ la Sala Constitucional para frenar controles al Gobierno

El excandidato presidencial del PUSC afirmó que existe un intento deliberado de la bancada chavista para que no se puedan elegir a los magistrados suplentes

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Por Lucía Astorga
PUSC, conferencia de prensa sobre agenda legislativa y hoja de ruta
Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del PUSC, expresó preocupación por la imposibilidad de escoger a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional y su impacto para el país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sala ConstitucionalElección magistradosJuan Carlos Hidalgo
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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