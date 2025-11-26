Joven refuta a la campaña de Laura Fernández sobre actividad en colegio con bandera de Pueblo Soberano

Alexis Calderón compareció ante una comisión de la Asamblea Legislativa por la charla que brindó en un colegio, durante la cual exhibió una bandera de Pueblo Soberano.

Alexis Calderón afirmó que su visita al Colegio de Cedros de Montes de Oca para impartir una charla —en la que exhibió una bandera del chavista Pueblo Soberano (PPSO)— contó con la autorización del partido y que él ocupa un cargo dentro de la agrupación. Sus declaraciones contrastan con la versión inicial de la campaña de la candidata presidencial Laura Fernández, desmarcándose del joven de 18 años y de la actividad proselitista realizada de forma ilegal en el centro educativo.

Ante la Comisión de Juventud de la Asamblea Legislativa, y bajo juramento, Calderón afirmó que fue nombrado coordinador de la juventud de Pueblo Soberano en Montes de Oca por Mariano Retana, responsable del sector juvenil en la provincia de San José. También indicó que Rodolfo Villalobos, encargado territorial del partido en el cantón, autorizó su visita al Colegio de Cedros, tras exponer su propuesta en una reunión celebrada el 25 de setiembre.

La Nación remitió consultas a ambos representantes partidarios, así como a la campaña de Fernández, que el 3 de octubre afirmó que “no existió autorización oficial o formal del Partido Pueblo Soberano para ese muchacho que usted menciona, ni a otras personas a realizar eso".

Igualmente, el equipo de la candidata chavista había manifestado lo siguiente: “No nos parece correcto que una persona se haga pasar como integrante de la estructura inscrita de la Juventud de nuestro partido ante el TSE, cuando no es cierto. Y que le afirme a un medio de comunicación que contaba con autorización oficial, cuando tampoco fue así. No conozco al muchacho y no forma parte de la estructura inscrita ante el TSE".

El joven de 18 años afirmó que fue un error sacar el estandarte de Pueblo Soberano durante el conversatorio que realizó en el Colegio de Cedros. (Tomada de redes sociales/Tomada del Facebook de Alexis Calderón)

El joven reconoció a los diputados que no forma parte de la estructura formal del partido político, aquella que se encuentra acreditada ante el TSE; no obstante, subrayó que le fue dado el rol de coordinador de la juventud en Montes de Oca, por su desempeño en la agrupación política.

Participación en video de la Juventud Soberana

Pese a que el comando de campaña de Fernández desconoció al joven, Calderón figura en un video de la Juventud Soberana, publicado en Facebook de ese grupo, desde el 21 de setiembre. Aparece en el audiovisual con otros líderes jóvenes de la agrupación y que regularmente acompañan a la candidata en actos oficiales, como Joseph Rodríguez y Gabriel Aguilar.

Rodriguez y Aguilar también compartieron, junto con otros jóvenes, con el presidente Rodrigo Chaves en una reunión sostenida en la Casa Presidencial, el 24 de agosto. Según Zapote, el encuentro se realizó a solicitud de los jóvenes, “para compartir sus ideas y proyectos en favor del bienestar de Costa Rica”.

Integrantes de la Juventud Soberana se reunieron con el presidente Rodrigo Chaves, en la Casa Presidencial. (Facebook Joseth Rodríguez /La Nación)

Joven afirma que reveló su vínculo partidario

Calderón también negó que se haya identificado como funcionario del TSE para obtener la permiso del centro educativo para ingresar a sus instalaciones el 30 de setiembre. Aseveró que cuando llamó al colegio indicó que formaba parte de Pueblo Soberano y que al inicio de su exposición, frente a los estudiantes, reiteró su ligamen con la agrupación política.

Igualmente, el joven mencionó que sacó la bandera como un acto de “transparencia”, para reiterar su simpatía con Pueblo Soberano. “Reconozco que fue un error mío, porque me ganó el entusiasmo de sacarla”, agregó.

Cristian Chaves Segura, director del Colegio de Cedros, brindó su versión de los hechos ante la Comisión de Juventud. (Asamblea Legislativa /La Nación)

No obstante, tanto el director del colegio, como la asistente de dirección, Cristian Chaves Segura y Leticia Miranda Morales, rechazaron ante los diputados que Calderón haya dicho que formaba parte de la agrupación política, porque eso habría generado que automáticamente no se le permitiera efectuar la actividad.

El joven simplemente se habría presentado como coordinador de las elecciones y votaciones de Montes de Oca, según las declaraciones dadas por los funcionarios del colegio ante la comisión legislativa, por lo que asumieron que provenía del TSE, aunque no hicieron las gestiones comprobatorias.

Leticia Miranda Morales, asistente de dirección, compareció de manera virtual, ante los diputados. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Por su parte, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA) fustigó a Pueblo Soberano por desmarcarse del joven y “dejarlo solo”, luego que estallara la polémica por la actividad proselitista en el colegio. También cuestionó la ausencia de diputados oficialistas durante la sesión del órgano legislativo.

“Soy incapaz de no conmoverme cuando a una persona se le usa, y más a una persona joven”, indicó. Alegó que una de las preocupaciones que tenía cuando inició su participación política era que se le utilizara, pero que tras escuchar las declaraciones de Calderón, tenía “la impresión de que a usted le han hecho eso”.