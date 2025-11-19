El País

MEP amonestó a director de colegio al que ingresó aparente seguidor de partido chavista fingiendo ser del TSE

Ministro de Educación afirmó que los centros educativos deben mantenerse al margen de la contienda electoral

Por Fernanda Matarrita Chaves y Yeryis Salas
Miembro de PPSO entró a colegio con bandera del partido a dar una charla
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

