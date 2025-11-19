MEP amonestó a director de colegio al que ingresó aparente seguidor de partido chavista fingiendo ser del TSE

Miembro de PPSO entró a colegio con bandera del partido a dar una charla

El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió una amonestación escrita al director del Colegio de Cedros, en Montes de Oca, luego de que un supuesto seguidor del Partido Pueblo Soberano (PPSO) logró ingresar para dar una charla, afirmando que era funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En su momento, el director Cristian Chaves Segura comentó que Alexis Calderón, de 18 años, se hizo pasar por funcionario del TSE y que cuando se le autorizó el acceso, realizó una intervención de apenas tres minutos, en la que sacó una bandera de la agrupación chavista frente a los colegiales.

Consultado sobre la acción disciplinaria impuesta, Leonardo Sanchez Hernández, jerarca del MEP, afirmó que la institución rechaza categóricamente cualquier forma de proselitismo político dentro de los centros educativos.

“En el caso del Colegio de Cedros, el director autorizó una intervención que fue presentada como una actividad cívica vinculada al Tribunal Supremo de Elecciones; sin embargo, la persona que ingresó utilizó esa condición para realizar una acción ajena al propósito anunciado”, comentó Sánchez.

El ministro agregó que luego de solicitar un informe a la Dirección Regional de Educación y Supervisión de la zona, se abrió el procedimiento disciplinario y se aplicó la amonestación “conforme al debido proceso y al régimen disciplinario vigente”.

“Quiero aclarar que en los informes rendidos por esas dependencias no constan elementos de prueba que nos permitan concluir que la persona que ingresó al Colegio de Cedros pertenezca a algún partido político, sin detrimento de la investigación que está realizando el Tribunal Supremo de Elecciones”, comentó.

No obstante, imágenes dejan ver al joven mostrando una bandera celeste con el logo del PPSO.

Sánchez aseguró que no han ocurrido situaciones similares en otras escuelas ni colegios del país.

Centro educativo ‘engañado’

A inicios de octubre, el director del centro educativo aseguró que el visitante les dijo “que no les quitaría mucho tiempo a los estudiantes, que alrededor de 30 o 40 minutos con la charla”, con el propósito de que conocieran sobre “el deber de votar y así bajar el nivel de abstencionismo”.

Explicó que él no vio mal esa iniciativa, pues es normal que personeros del TSE asistan a centros educativos.

Agregó que, según el reporte que le entregó la asistente, el día martes Calderón llegó a la Dirección y se identificó como colaborador del TSE, le solicitaron la cédula y le entregaron un carné del colegio.

“Quiero aclarar que en todo momento el centro educativo fue engañado por este señor, se recalca que el señor sí habló en los pocos minutos que estuvo de lo importante de ejercer el voto como ciudadano y finalizó sacando una manta celeste”, afirmó.