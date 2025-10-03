Política

Colegio de Cedros fue engañado por seguidor del PPSO que entró a dar charla haciéndose pasar por funcionario del TSE, afirma director

Joven habría afirmado que era funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
ppso
Imágenes muestran al joven sacando una bandera del PPSO. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PPSOColegio de CedrosTSE
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.