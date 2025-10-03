Colegio de Cedros fue engañado por seguidor del PPSO que entró a dar charla haciéndose pasar por funcionario del TSE, afirma director

El director del Colegio de Cedros de Montes de Oca afirmó que el centro educativo “fue engañado” por Alexis Calderón, un joven de 18 años, supuesto seguidor del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), quien ingresó a dar una charla a los estudiantes.

Según Cristian Chaves Segura, director del liceo, el martes Calderón se hizo pasar por funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entró al centro educativo y en una conversación de apenas tres minutos, sacó una bandera del PPSO frente a los colegiales, según se puede apreciar en imágenes que difundieron los presentes.

Chaves manifestó que él creía que Calderón había acudido al centro educativo para exponerle a los estudiantes la importancia de ejercer el derecho al voto, de cara a las elecciones de febrero del 2026.

El director explicó que el lunes anterior él estaba en una cita médica, cuando la asistente, Leticia Miranda, le avisó a las 7:48 a. m. que había recibido una solicitud del joven, para hablar al día siguiente a las 8 a. m.

El director aseguró que Calderón les dijo “que no les quitaría mucho tiempo a los estudiantes, que alrededor de 30 o 40 minutos con la charla, para que sepan el deber de votar y bajar el nivel de abstencionismo”.

Explicó que él no vio mal esa iniciativa, pues es normal que personeros del TSE asistan a centros educativos.

Agregó que, según el reporte que le entregó la asistente, el día martes Calderón llegó a la dirección y se identificó como colaborador del TSE, le solicitaron la cédula y le entregaron un carnet del colegio.

En un comunicado aparte, Miranda agregó que el joven llegó con un carnet en su mano, pero no detalló a qué institución o agrupación pertenecía.

“Lo que me indica la señora Miranda es que ella, al ir a preguntarle al señor Alexis que si requería de algo más para realizar la charla, el mismo le informó a las 8:07 a. m. que se le había dañado la presentación el día anterior, pero que ya había finalizado porque ya se sabía de memoria la charla. Al ser las 8:10 a. m. el señor Calderón procede a retirarse del centro educativo”, indicó Chaves.

“Quiero aclarar que en todo momento el centro educativo fue engañado por este señor, se recalca que el señor sí habló en los pocos minutos que estuvo de lo importante de ejercer el voto como ciudadano y finalizó sacando una manta celeste”, afirmó.

Concluyó aseverando que su colegio nunca se ha prestado para propagandas políticas y que llegará hasta las “últimas consecuencias” ante el TSE.

La Nación solicitó una reacción a Calderón por medio de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, pero al cierre de edición no hubo respuesta.

El joven dijo al periódico La Teja que “iba en representación del partido, a dar una charla sobre la importancia del voto y estar empadronado. Creo que (sacar la bandera) no fue la manera de hacerlo, de hecho, eso lo hablábamos en el equipo, porque no fue la manera”.

Colaboró en esta información la periodista Fernanda Matarrita.