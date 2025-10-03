Campaña de Laura Fernández emite su posición oficial sobre joven que mostró bandera del PPSO a estudiantes de colegio

La campaña de la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, se desmarcó del joven que se habría hecho pasar por funcionario del TSE para mostrar la bandera del PPSO a estudiantes en el Colegio de Cedros de Montes de Oca.

De acuerdo con la campaña este ciudadano no forma parte oficial del PPSO ni de su juventud.

“No está inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones en la estructura de Juventud del Partido Pueblo Soberano. No existió autorización oficial o formal del Partido Pueblo Soberano para ese muchacho que usted menciona, ni a otras personas a realizar eso”, apuntó el PPSO en un comunicado de prensa.

El martes pasado, según Cristian Chaves Segura, director del liceo, el joven Alexis Calderón se presentó como funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entró al centro educativo y, en una conversación de apenas tres minutos, sacó una bandera del PPSO frente a los colegiales, según se puede apreciar en imágenes que difundieron los presentes.

En apariencia, Calderón llegó a la dirección como supuesto colaborador del TSE; entonces, le solicitaron la cédula y le entregaron un carnet del colegio.

Chaves manifestó que él creía que Calderón había acudido al centro educativo para exponerle a los estudiantes la importancia de ejercer el derecho al voto, de cara a las elecciones de febrero del 2026. Sin embargo, en un momento mostró la bandera del PPSO.

“No nos parece correcto que una persona se haga pasar como integrante de la estructura inscrita de la Juventud de nuestro partido ante el TSE, cuando no es cierto. Y que le afirme a un medio de comunicación que contaba con autorización oficial, cuando tampoco fue así. No conozco al muchacho y no forma parte de la estructura inscrita ante el TSE”, argumentó la campaña de Laura Fernández.

El director dijo que su colegio nunca se ha prestado para propagandas políticas y que llegará hasta las “últimas consecuencias” ante el TSE por lo sucedido.