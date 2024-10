Jefe del PLN, Óscar Izquierdo, evalúa precandidatura presidencial

Oscar Izquierdo, jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), evalúa la posibilidad de presentarse como precandidato presidencial de su partido. “Algunas personas me han tocado el tema. Dirigentes del partido en las bases me han llamado desde varios cantones. No es que haya sido algo masivo, pero voy a esperar a la Asamblea Nacional del 1.° de octubre”, explicó el diputado.

Izquierdo agregó que tomará una decisión sobre su precandidatura en los próximos días.

El diputado se sumaría a otros dos legisladores del PLN, Gilbert Jiménez y Carolina Delgado, así como el excanciller Enrique Castillo, en la carrera electoral verdiblanca.

El PLN decide este sábado el mecanismo de elección de su candidato pesidencial. El Directorio político impulsa que sea a tavés de una convención con un padrón solo de liberacionista, lo cual ha generado críticas por lo cerrado ue sería el sistema.