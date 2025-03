Jefa del MEP da su versión sobre ¢4.000 millones asignados a escuela de Leslye Bojorges

La jefa de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), Lourdes Sáurez, dio su versión sobre la partida de ¢4.000 millones que se destinó a la escuela de El Roble de Alajuela, donde el diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tiene su plaza en propiedad como director.

Lourdes Sáurez, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), asistió a la Asamblea Legislativa, este martes. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)

En octubre del 2023, durante la discusión del Presupuesto Nacional del 2024, Bojorges presentó una moción para destinar ¢4.000 millones a la reparación de escuelas, en términos generales. Sin embargo, luego de que el Congreso la aprobó, la DIE asignó la partida completa y con una velocidad inusual a la escuela del legislador.

LEA MÁS: Escuela dirigida por diputado Bojorges recibió ¢4.000 millones del MEP

El martes, consultada por La Nación, luego de asistir a la Comisión de Gobierno y Administración, Lourdes Sáurez negó que la DIE haya tomado la decisión de trasladar esa partida multimillonaria a la escuela del diputado por la directriz de una persona específica.

‘Peticiones de diputados existen a diario’

¿Hubo alguna petición del diputado Bojorges, máxime que se sabe que hubo comunicación entre él y usted, para que ese dinero fuera a la escuela donde él tiene propiedad como director?, se le preguntó a la jefa del MEP.

LEA MÁS: A Leslye Bojorges y alta funcionaria del MEP les preocupaba dejar rastro de sus reuniones

La directora de la DIE respondió que tendría que chequear si esa petición se dio, pero enfatizó que “realmente es un tema técnico”.

“Peticiones de diputados existen a diario de todos los diputados, porque ellos son voceros de sus comunidades. No recuerdo si existe una así, puntualmente, pero al final de cuentas, también prima lo técnico”, agregó.

LEA MÁS: Diputado Leslye Bojorges se separa de bancada del PUSC por escándalo del Caso Richter

“Nosotros hacemos un análisis técnico de las necesidades. Las inversiones de infraestructura no se generan a través de directrices puntuales. Se hace una valoración de los diferentes casos urgentes, terrenos ociosos hace muchos años, que es de suma importancia empezar a ocupar, así como la situación actual de poblaciones estudiantiles”, dijo la funcionaria.

Sáurez alegó que, según los resultados que arrojen los análisis técnicos, se empieza a ver dónde se pueden dirigir los recursos.

Según dijo, no sabe realmente si ha habido alguna petición de información de parte de la Fiscalía General de la República a la DIE sobre esa partida presupuestaria.

“Realmente no recuerdo que me hayan dicho mis compañeros sobre alguna solicitud de la Fiscalía referente a este caso, no me han informado mis compañeros que llevan ese tema”, dijo.

Rechaza comentar Caso Richter

En el expediente del caso Richter, constan escuchas de llamadas telefónicas entre el socialcristiano y Lourdes Sáurez, en las que se evidenció una preocupación de que rastrearan las reuniones que ellos habían estado teniendo, una de ellas incluso con el hermano del congresista, quien precisamente es el actual director del centro educativo de El Roble, Luis Emilio Hernández León.

Sobre esa reunión, la directora de la DIE rechazó hacer comentarios a La Nación, pues arguyó que se trata de un caso en investigación. Dentro de esa investigación, el fiscal general, Carlo Díaz, ordenó el secuestro de los teléfonos celulares a Bojorges León, a Sáurez, al viceministro de Transportes, Carlos Ávila; a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, y a la presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marlen Luna.

El Caso Richter trata sobre una investigación a Leslye Bojorges por presuntas faltas al deber de probidad por, aparentemente, solicitar dádivas a un sujeto investigado por legitimación de capitales, falsedad ideológica y fraude registral.

Por el caso de la escuela, la Fiscalía General abrió una investigación contra el diputado socialcristiano y el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

En las escuchas telefónicas de la investigación de la Fiscalía, el Caso Richter, el congresista dijo que tenía gran influencia sobre Chaves para pedirle favores.