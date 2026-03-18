Investigación a Fabricio Alvarado por denuncia de abuso cumple un mes: ninguna comparecencia y solo 30 días para rendir informe

El presidente de la comisión que investiga a Fabricio Alvarado, Alejandro Pacheco, aseguró que el expediente no se ha detenido; sin embargo, apenas han realizado una sesión y no se han definido ni las audiencias. Solo les queda un mes.

La comisión especial investigadora por la denuncia de hostigamiento sexual de Fabricio Alvarado ya cumplió un mes, este martes, desde que se integró con cinco integrantes y se instaló con su respectivo presidente y secretaria.

Sin embargo, a la fecha apenas ha realizado una sola sesión, el 19 de febrero, y ni siquiera se ha definido a cuáles personas va a llamar en audiencia, como testigos de las partes, tanto de la denunciante como del denunciado.

Ese órgano está integrado por Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien la preside; Olga Morera, de Nueva República (PNR), como secretaria; la independiente Johana Obando, la liberacionista Rosaura Méndez y el chavista Waldo Agüero.

De los 29 días que tiene de existencia ese órgano especial, solamente estuvo realmente detenido entre el martes 10 y el martes 17 de marzo, desde que Fabricio Alvarado presentó un escrito solicitando la nulidad del proceso y pidiendo que se declare incompetente, después de que su denunciante, Marulin Azofeifa, decidió presentar también una denuncia penal por abuso sexual.

Este martes, la Dirección de Asesoría Legal del Congreso rechazó esa pretensión del diputado evangélico, al determinar que el ordenamiento jurídico no impide, bajo ningún motivo, que avancen tanto la vía penal como la administrativa, pues se trata de procesos diferentes, con eventuales sanciones distintas.

El problema no solo reside en que ya pasó un mes desde que la comisión fue instalada y no ha hecho nada, realmente, sino también que apenas le queda un mes exacto para rendir su informe, pues la reglamentación obliga que ese reporte se rinda en un plazo de dos meses naturales, es decir, el 17 de abril.

En medio está la Semana Santa, durante la cual el Congreso estará de receso. Eso quiere decir que no sesionarán tampoco entre el viernes 27 de marzo y el lunes 6 de abril.

A ese momento, ya solo les quedarán 10 días para hacer todos los trámites para emitir su informe. Este martes, el Sistema de Información Legislativa del Congreso solo reportaba la sesión del 19 de febrero. Ya para este miércoles, aparece convocada la segunda sesión para este jueves 19 de marzo, a las 6:05 p. m.

De hecho, la semana pasada, los representantes legales de Marulin Azofeifa advirtieron del riesgo de impunidad en el procedimiento administrativo contra Alvarado, pues los retrasos en el trabajo de la comisión permitirían que termine su diputación, el 30 de abril, sin ninguna sanción.

De todas formas, si la comisión determina que el diputado es responsable de actuaciones de hostigamiento sexual contra la exdiputada y actual asesora legislativa, solo se emitiría una sanción ética contra el congresista.

Este martes, consultado por La Nación, Alejandro Pacheco señaló que, una vez conocido el criterio de la Asesoría Legal, decidieron convocar a sesión de la comisión esta semana.

“Esa sesión es para conocer ya el expediente. El expediente no se ha detenido. Ha venido trabajándose, se han dado plazos de ley y esperamos conocer en la próxima sesión los informes de Legal y de Servicios Técnicos”, dijo el presidente de la comisión.

Pacheco adujo que, en la sesión del jueves, se va a continuar con “lo que no se pudo hacer de oficio de parte de esta presidencia”, sin detallar si se trata de la aprobación de audiencias o cuál trámite específico.

“Ya tenemos el cuadro completo, con todos los procesos y la información solicitada”, dijo el congresista y alegó que, “para hacer una investigación exhaustiva y extensa, el reglamento aprobado en el 2021 puede quedar corto con los plazos, porque hay que dar plazos”.

No obstante, Pacheco alegó que espera sacar el informe en el plazo previsto.