Política

Investigación a Fabricio Alvarado por denuncia de abuso cumple un mes: ninguna comparecencia y solo 30 días para rendir informe

Comisión solo se ha reunido una vez, para elegir su directorio, y ni siquiera ha definido a quiénes dará audiencia, aunque ya pasó la mitad de su plazo

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
El presidente de la comisión que investiga a Fabricio Alvarado, Alejandro Pacheco, aseguró que el expediente no se ha detenido; sin embargo, apenas han realizado una sesión y no se han definido ni las audiencias. Solo les queda un mes. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fabricio AlvaradoMarulin AzofeifaAbuso sexualComisión investigadora
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.