Política

Asesoría Legal de Asamblea rechaza pretensión de Fabricio Alvarado en proceso por presuntas agresiones sexuales contra Marulin Azofeifa

Avaló funcionamiento de comisión especial que investigará la denuncia de Azofeifa. Descartó que se interfiera con el proceso judicial

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
01/02/2026, San José, Desamparados, voto del candidato a presidencia Fabricio Alvarado.
Fabricio Alvarado es investigado por presuntas agresiones sexuales. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marulin AzofeifaFabricio AlvaradoAgresiones sexualesAsesoría Legal de la Asamblea LegislativaAsamblea Legislativa
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.