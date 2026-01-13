Hermano de diputada separada del PLN anuncia apoyo a candidatura de Claudia Dobles

Jose Rojas, exalcalde de Buenos Aires por el PLN, dio su adhesión a la candidatura presidencial de Claudia Dobles.

Un exalcalde del Partido Liberación Nacional (PLN), y hermano de una diputada electa por la agrupación verdiblanca, anunció este lunes su adhesión a la candidatura presidencial de Claudia Dobles, con la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Se trata de Jose Rojas Méndez, quien dirigió la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas durante los periodos 2016-2020 y 2020-2024, y es hermano de la diputada liberacionista Sonia Rojas Méndez.

La legisladora puntarenense fue separada este lunes de la fracción del PLN por ausentarse a la votación sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, en diciembre.

“El único responsable en mucho de lo que está sucediendo en el país, se llama Liberación Nacional, por los errores y esas decisiones de algunos pocos, que han utilizado la política para vivir y no para servir”, indicó el exalcalde.

El exalcalde Jose Rojas y su hermana, la diputada Sonia Rojas, posan junto con Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN. (Facebook Jose Rojas/La Nación/Facebook Jose Rojas)

Rojas indicó a La Nación que conoció a Dobles cuando esta se desempeñó como primera dama, durante la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), del Partido Acción Ciudadana (PAC). Señaló que, a partir de esa experiencia, valora su capacidad de gestión y su disposición al diálogo, incluso con actores políticos de oposición.

“Conozco la capacidad ejecutiva que tiene, pero además el poder de llegar a diálogos. Yo fui oposición durante ocho años y, aun así, tuve puertas abiertas para trabajar con el Gobierno”, manifestó.

Crítica al PLN

Rojas sostuvo que el Partido Liberación Nacional atraviesa una crisis interna que requiere una revisión profunda de su rumbo político y organizativo. A su criterio, la agrupación ha perdido el foco en los intereses nacionales y partidarios, al dar prioridad a agendas personales y a círculos de poder, lo que ha debilitado su cohesión interna.

Asimismo, consideró que los conflictos que hoy se manifiestan dentro del PLN no son hechos aislados, sino reflejo de problemas estructurales que no han sido atendidos oportunamente. En ese contexto, señaló que la agrupación carece actualmente de un liderazgo sólido y articulador, capaz de conducir un proceso de recomposición y de ofrecer una dirección clara al partido.

En relación con el candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, Rojas aclaró que su posición no es de carácter personal y que mantiene una relación de respeto hacia él. “Don Álvaro es una gran persona, a quien le tengo un gran aprecio”, mencionó. Sin embargo, cuestionó la capacidad real del aspirante para tomar decisiones autónomas dentro de la estructura partidaria.

“Usted necesita más que tener una persona nueva en el partido; necesita entender que hay personas o grupos dentro del partido que siguen manipulando las decisiones del candidato”, manifestó.

Rojas aseguró que esa situación se evidenció en intentos fallidos de alcanzar acuerdos políticos. “Nosotros vimos y vivimos la experiencia de que el candidato no pudiera llegar a acuerdos porque había alguien dentro del partido que se lo impedía”, declaró.

A su juicio, esa dinámica refleja una debilidad en el liderazgo. “Si usted no tiene liderazgo para decir: ‘esta es mi decisión’, significa que no tiene el liderazgo para cambiar la realidad de un país que necesita una mano firme, pero también diálogo”, agregó, al señalar que se trata de una valoración basada en experiencias directas.

Diputada tuvo conflicto con Ramos

La diputada Sonia Rojas tuvo una desavenencia con la campaña de Álvaro Ramos durante el proceso de renovación de las estructuras internas del PLN, en julio del año pasado. El conflicto se originó cuando el candidato solicitó a los delegados de Puntarenas no respaldar al grupo encabezado por Gustavo Viales, exlegislador y exsecretario general del partido, en la asamblea para elegir a los delegados provinciales.

Ese sector contaba con el respaldo de la diputada Rojas, quien en ese momento advirtió que las dirigencias cantonales que les apoyaron habían quedado “muy lastimadas” tras el desarrollo del proceso.