Hermano de diputada separada del PLN anuncia apoyo a candidatura de Claudia Dobles

Con críticas a Liberación Nacional y elogios a la capacidad de diálogo de Claudia Dobles, un exalcalde verdiblanco explicó su adhesión a la aspirante presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana

Por Lucía Astorga
Jose Rojas, exalcalde de Buenos Aires por el PLN, dio su adhesión a la candidatura presidencial de Claudia Dobles.
Jose Rojas, exalcalde de Buenos Aires por el PLN, dio su adhesión a la candidatura presidencial de Claudia Dobles. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







