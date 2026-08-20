Política

Gobierno de Laura Fernández alega que el Poder Judicial tiene $700 millones disponibles, pero mayoría son recursos de terceros o tienen uso restringido

El 89% de los recursos que el gobierno suma en cuentas del BCR para alcanzar los $700 millones pertenece a terceras personas y permanece bajo administración judicial; los restantes fondos tienen destinos específicos

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Por Lucía Astorga
El gobierno de Laura Fernández afirma que el Poder Judicial cuenta con más de $700 millones en cuentas del BCR para uso libre, pero la institución rechaza esas aseveraciones.
El gobierno de Laura Fernández afirma que el Poder Judicial cuenta con más de $700 millones en cuentas del BCR para uso libre, pero la institución rechaza esas aseveraciones. (Diseño Canva /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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