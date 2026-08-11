Laura Fernández infló en 744% el dato sobre el monto disponible en el fideicomiso del Poder Judicial

El gobierno de Laura Fernández destacó la cifra de los $700 millones en la cadena nacional de radio y televisión del domingo.

La presidenta de la República, Laura Fernández, infló en un 744% el dato sobre el monto disponible en el fideicomiso del Poder Judicial para la construcción de infraestructura. Durante la cadena de radio y televisión del domingo, se indicó que la cifra es de $700 millones, pero un estado de cuenta emitido por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda certifica los recursos equivalen a $82,9 millones, al tipo de cambio de ¢453,68 por dólar del Banco Central.

En colones, la cifra certificada es de ¢37.644 millones.

Fideicomiso del Poder Judicial

En el video, Fernández declaró que “los presupuestos se asignan para satisfacer necesidades reales, jamás para guardar millones de dólares en un fideicomiso como lo hace el Poder Judicial”. Justo en el momento en el que menciona la moneda extranjera, apareció una pantalla con la cifra en letras doradas con la cifra de $700 millones.

Certificación de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda de los recursos disponibles, en caja única, para el fideicomiso del Poder Judicial con el Banco de Costa Rica (BCR). (Cortesía/La Nación)

Hay una diferencia de $617 millones entre lo citado en la cadena presidencial y el saldo disponible que consta en el documento obtenido por La Nación, y que fue emitido el 24 de julio anterior.

Los recursos del fideicomiso son administrados por el Banco de Costa Rica (BCR) en calidad de fiduciario, pero se mantienen en custodia del Ministerio de Hacienda. El mecanismo está vigente desde el 2015 y tiene como fin exclusivo el desarrollo de 17 proyectos de obra institucional.

El gobierno de Laura Fernández destacó la cifra de los $700 millones en la cadena nacional de radio y televisión

El fideicomiso busca que, una vez concluidas las construcciones y cancelados los financiamientos, los inmuebles pasen a ser patrimonio del Estado, eliminando progresivamente la cuota de alquiler de las finanzas públicas.

El pago de arrendamientos le representa al Poder Judicial un gasto anual de ¢10.350 millones, de los cuales San José concentra más del 56% del presupuesto total destinado a este rubro.

La Nación envió consultas al Ministerio de Hacienda y a Casa Presidencial para conocer el origen de la cifra de $700 millones mencionada y determinar qué recursos o rubros fueron considerados para llegar a ese monto.

También, se consultó a Hacienda sobre la diferencia entre esa cifra y los ¢37.644 millones que constan como saldo final disponible en el estado de cuenta de Caja Única del fideicomiso. Al cierre de esta publicación, las instituciones no habían respondido las consultas.