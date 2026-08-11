Política

Laura Fernández infló en 744% el dato sobre el monto disponible en el fideicomiso del Poder Judicial

La cadena nacional de la mandataria afirmó que el fideicomiso cuenta con $700 millones, cifra muy lejana a la realidad

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Por Lucía Astorga
El gobierno de Laura Fernández destacó la cifra de los $700 millones en la cadena nacional de radio y televisión del domingo.
El gobierno de Laura Fernández destacó la cifra de los $700 millones en la cadena nacional de radio y televisión del domingo. (Diseño Canva /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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