Frente Amplio rechaza moción para felicitar a María Corina Machado por Nobel de la Paz: este es su argumento

Los cinco diputados del Frente Amplio (FA) votaron en contra de la moción de orden conocida este lunes en la Asamblea Legislativa para reconocer y felicitar a la política venezolana María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025.

En la sesión del plenario, se conoció una moción impulsada por los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), para enviar una felicitación a Machado Parisca.

Dicho pronunciamiento fue aprobado por 36 legisladores de cinco fracciones parlamentarias e independientes, mientras que los cinco frenteamplistas votaron en contra del pronunciamiento.

La diputada oficialista Paola Nájera destacó que Machado, política de 58 años, es una líder de la oposición al presidente venezolano Nicolás Maduro y que “ha luchado para defender la democracia, incluso obligada a vivir en la clandestinidad, por la lucha que ha dado”.

Nájera citó que, el presidente del Comité del Nobel calificó a María Corina Machado como “uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina”.

La oficialista dijo que esperaba el reconocimiento “de la izquierda (en referencia al FA), quienes aquí se denominan feministas”.

Por su parte, el jefe de Nueva República, Fabricio Alvarado, calificó a Machado como un ejemplo a seguir para cada uno de los patriotas en cada país latinoamericano.

El diputado dijo que la política venezolana es una “verdadera mujer empoderada que no necesita rayar paredes ni luchar por boberías, que tiene una causa justa, la libertad de su pueblo”.

¿Por qué el Frente Amplio votó en contra?

Por medio de un comunicado de prensa, el FA explicó su negativa a felicitar a María Corina Machado, principalmente por su apoyo explícito al genocidio que cometió Israel contra la población palestina en la franja de Gaza.

Los frenteamplistas rechazaron “unirse al coro de felicitaciones a una figura cuyo discurso legitima a un Estado como el de Israel” y enfatizaron que ella ha manifestado simpatía con el gobierno de Benjamin Netanyahu y mantuvo silencio contra los crímenes de las fuerzas militares israelíes.

“En una ocasión, solicitó a Netanyahu y al gobierno de Trump una intervención militar contra su país de origen, Venezuela, y también contra Colombia. Ha reiterado su convicción y llamado a las invasiones y soluciones belicistas en la región, pese a que la historia recuerda que ninguna invasión ha servido para nada más que para empeorar la situación de las naciones víctimas de las mismas”, manifestaron los frenteamplistas.

Antonio Ortega también rechazó que la venezolana le haya dedicado el premio al presidente estadounidense, Donald Trump.