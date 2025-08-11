Política

Fiscalía secuestró informe de TSE sobre presunto financiamiento ilegal de excandidato a diputado del PAC

Rogis Bermúdez, quien fue presidente del CNP, habría recibido ¢18 millones de la asociación solidarista de los empleados de Gobernación y Seguridad

Por Yeryis Salas y Natalia Vargas

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en compañía de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), secuestró un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el presunto financiamiento ilegal que recibió un candidato a diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones del 2022.








