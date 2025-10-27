Fiscalía investiga publicaciones contra el TSE por este delito

La Fiscalía General de la República confirmó que abrió un expediente judicial para investigar una serie de publicaciones denunciadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde se incita al odio y la violencia.

En respuesta a solicitud de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público señaló que la denuncia fue presentada contra persona ignorada, es decir, que no se individualizó a los posibles responsables de una serie de publicaciones contra el TSE y se trata del aparente delito de instigación pública.

Se trata de fotografías y comentarios que se esparcieron por varias redes sociales, después de que el Tribunal de Elecciones solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por 15 denuncias de beligerancia política.

Alejandra Larios, del PLN; Daniel Vargas, del PPSD, y Rocío Alfaro, del FA, integran la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. (JOHN DURAN/John Duran)

En los mensajes denunciados, se habla de un presunto “golpe de Estado” por la solicitud de levantarle el fuero al mandatario y se incluyen mensajes como “San José se encuentra en llamas”.

“Manifestantes incendian la Asamblea Legislativa, el TSE y las casas de algunos políticos”, dice uno de los mensajes denunciados por incitación a la violencia y al odio.

Otro de los mensajes denunciados presenta una especie de amenaza contra el Tribunal de Elecciones: “Enderecen el rumbo o arde todo”. El caso se tramita en la Fiscalía de San José.

Luego de la solicitud de desafuero del TSE, la presidenta legislativa en ejercicio, Vanessa Castro, acogió la solicitud este 21 de octubre y dictó una resolución para tramitar el levantamiento de la inmunidad de Chaves, por beligerancia política.

Para eso, se eligió una comisión de tres miembros: Alejandra Larios, de Liberación Nacional (PLN); Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Daniel Vargas, subjefe chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Ese órgano tiene 20 días naturales para emitir un informe donde se recomiende, o bien el levantamiento del fuero, o bien rechazar la solicitud del TSE.

Ese informe deberá ser conocido en el plenario de la Asamblea Legislativa. Si la recomendación es quitarle el fuero a Chaves, debe ser aprobada por 38 votos, es decir, la mayoría calificada de la Asamblea.