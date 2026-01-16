Fernando Zamora rechaza que se use la religión como herramienta electoral: ‘Es éticamente reprochable’

El candidato presidencial Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación, afirmó que su campaña se mantiene alejada de cualquier intento de manipulación de la fe con objetivos electorales.

El candidato presidencial Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG), manifestó su rechazo a que, “una vez más”, se utilice la fe y la religión con fines electorales durante la campaña. El pasado jueves, La Nación publicó información sobre el encuentro al que asistieron pastores, líderes de la organización Foro Mi País y autoridades de la campaña de Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

En el encuentro se instruyó a los presentes en cómo pedir el apoyo de los feligreses para el PPSO en las fueras de las iglesias. Ademas circuló un folleto emitido por Foro Mi País en el que se detallan tanto los supuestos compromisos asumidos por Fernández como los cumplidos por el presidente Rodrigo Chaves.

Zamora afirmó que a lo largo de distintos procesos electorales ha observado el uso indebido de la religión y de la figura de Dios en la política, práctica que, según señaló, considera éticamente reprochable.

El candidato indicó que durante años ha servido como asesor de la Comisión Nacional de Bioética de la Conferencia Episcopal Católica, experiencia que, aseguró, lo ha llevado a mantener una separación absoluta entre su labor político-electoral y cualquier influencia religiosa.

Reiteró, además, su compromiso con una campaña basada en la transparencia, el respeto y el servicio a la ciudadanía, y afirmó que su propuesta política se mantiene alejada de cualquier intento de manipulación de la fe con objetivos electorales.

Reunión con pastores

De acuerdo con un volante entregado por el Foro Mi País a pastores asistentes, se habría negociado 24 candidaturas a la Asamblea Legislativa, así como una eventual apertura en los procesos de escogencia de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, cargos en la Defensoría de los Habitantes y puestos diplomáticos.

El material fue distribuido durante la reunión realizada en el Templo Bíblico, en Tibás, en la que participó Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia del PPSO y jefe de campaña de Fernández. Los compromisos consignados en el volante fueron presentados como parte de los acuerdos alcanzados con ese sector religioso.

Estas revelaciones generaron cuestionamientos desde otras candidaturas presidenciales, como la de Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien señaló posibles prácticas clientelistas, y la de Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, que criticó las reuniones de políticos con grupos religiosos con fines electorales.