Falta de recursos para pagar suplencias podría causar cierre técnico en varias fiscalías, advierte Carlo Díaz

Ministerio Público solicitó a todo el personal redoblar esfuerzos para atención a la ciudadanía y apoyo en otras materias

Por Aarón Sequeira
El Ministerio Público se quedó sin recursos para atender las suplencias y sustituciones de personal, lo que afectaría a varias oficinas en todo el país.







