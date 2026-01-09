Fabricio Alvarado pierde apoyo en Cóbano tras adhesión de autoridades municipales a candidatura de Laura Fernández

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, posa junto al intendente de Cóbano, Ronny Montero, quien anunció su adhesión a la campaña de la aspirante chavista.

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), perdió el respaldo de las principales autoridades municipales del distrito de Cóbano, que, pese a haber sido electas en 2024 bajo la bandera de la agrupación conservadora, este jueves anunciaron su adhesión a la campaña de Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), de cara a las votaciones del próximo 1.º de febrero.

El grupo está conformado por el intendente Ronny Montero; la viceintendenta, Zulay Mora; el presidente del Concejo Municipal, Minor Centeno; y los concejales Francisco Madrigal (propietario) y Rafael Durán (suplente).

La Nación solicitó una reacción a Fabricio Alvarado y al Partido Nueva República; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

La campaña de Laura Fernández ha sumado otros apoyos claves a nivel municipal. Hasta el mes de noviembre, sumaba 16 adhesiones de alcaldes que renunciaron a las agrupaciones que los llevaron al poder para respaldar la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves.

Estos respaldos han permitido a la agrupación chavista ganar presencia territorial, pese a que no pudo competir en las elecciones municipales de febrero 2024.

Las adhesiones del cantón de Cóbano fueron anunciadas por la campaña de Fernández. Al respecto, Montero afirmó en un video difundido por el PPSO, que se sumaba a “trabajar con la dirigencia de la zona”, para impulsar las aspiraciones de la candidata chavista.

Igualmente, el intendente dijo confiar “plenamente” en el liderazgo y compromiso de Fernández con el fortalecimiento del régimen municipal, y alegó que la aspirante “entiende que el desarrollo del país empieza en los territorios y en las comunidades que históricamente han sido olvidadas”.

La dirigencia municipal de Cóbano dio la espalda a Fabricio Alvarado, candidato del partido por el cual fueron electos, Nueva República, para respaldar las aspiraciones de Laura Fernández, de Pueblo Soberano. (JOHN DURAN)

Cóbano, ubicado en la península de Nicoya, actualmente es un distrito del cantón central de Puntarenas, pero con un concejo municipal de distrito que administra un presupuesto propio y brinda servicios públicos a los cobaneños.

Si bien la Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 2024, en primer debate, un proyecto de ley para declarar para convertir el distrito de Cóbano en el cantón número 85 del país y el número 14 de la provincia de Puntarenas, la propuesta fue posteriormente retrotraída, para hacerle modificaciones al texto. Desde entonces, el expediente no ha tenido mayor avance.

La iniciativa fue impulsada por la fracción de Nueva República y se tramita bajo el expediente 23.109.