Excomisionado niega presiones a exministra Guadamuz por decreto de la Marcha del Orgullo

La firma del decreto que declaró de interés cultural la marcha LGTBIQ+ en 2024 generó versiones encontradas entre Ricardo Sossa y la exministra Nayuribe Guadamuz

Por Sebastián Sánchez
El excomisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa, negó presiones sobre la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz.
