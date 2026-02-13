Exasesora de Pilar Cisneros fue despedida de la subgerencia general del AyA; esto dijo la funcionaria

María José Castillo (centro, de pie) pasó de asesorar a Pilar Cisneros y Ada Acuña, de la fracción oficialista, a la subgerencia general del AyA, en 2024.

Este jueves fue despedida de la subgerencia general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), María José Castillo León, quien había llegado a ese cargo en 2024, durante la presidencia ejecutiva de Juan Manuel Quesada.

Castillo pasó directo de la fracción chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), donde fungía como asesora de la vocera del gobierno, Pilar Cisneros, a ese cargo como subgerente general.

La decisión de despedir a Castillo fue tomada por la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez.

A través de la oficina de prensa de la institución, se informó que el cese responde a “una decisión administrativa propia de los puestos de confianza”.

El Instituto alegó que ese tipo de cargos están directamente vinculados a la línea estratégica y a la visión de la administración de turno, que lidera en este momento Lourdes Sáurez.

“Su nombramiento y eventual separación forman parte de las facultades que la ley otorga a la jerarquía institucional”, respondió la oficina de prensa.

La decisión se da dos días después de la polémica generada por el anuncio del despido del diputado opositor Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), quien ocupaba la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales del AyA desde 2010 y tiene un permiso sin goce de salario desde 2022, para ejercer su diputación.

Ese despido del congresista de oposición se dio dentro de un proceso que implicó, primero, una reestructuración organizacional fallida, en julio, y luego una reestructuración parcial cuya principal conclusión fue despedir a un solo funcionario: Óscar Izquierdo.

‘No coincido con las decisiones actuales de la institución’

Ante el despido que acordó el AyA, este jueves, Castillo aseguró que los motivos para que la cesaran son claros.

“Es que no coincido con las formas, la visión y las decisiones actuales para llevar adelante la institución”, dijo la ex subgerenta.

Castillo aseguró que, desde su llegada en 2024, enfocó su gestión en lograr resultados.

La exfuncionaria dijo que alcanzaron “el máximo nivel de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión en el AyA y una sostenibilidad financiera adecuada para dar soluciones oportunas a las necesidades del país”.

Castillo añadió que deja su cargo satisfecha y orgullosa por el trabajo que hizo en los dos años de funciones.