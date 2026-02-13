¿Qué es y qué hace la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la que destituyeron al jefe del PLN?

El AyA pretende eliminar su Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, para despedir al diputado opositor que ocupa su cargo de director.

La polémica explotó esta semana en torno a la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Ocurrió al trascender que esa institución destituyó de su puesto al director de esa oficina, que es el diputado liberacionista Óscar Izquierdo.

Como suele suceder con cientos de departamentos de las instituciones públicas, sean parte de los ministerios o de las entidades del Estado, muchos ciudadanos no estaban enterados de su existencia.

Esto queda claro con ver el esquema que presentan las oficinas que conforman una institución pública y de las que los costarricenses muchas veces ni se enteran.

Funciones de la Dirección

Por eso, vamos a tratar de responder la pregunta: ¿Qué es la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales del AyA y qué hace?

Primero, es necesario señalar que ese tipo de oficina no existe solo en el AyA, sino en muchas instituciones más.

Las principales oficinas de ese tipo están en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

En el caso de estas dos oficinas de cooperación, son las rectoras en esa materia, es decir, se encargan de coordinar con todas las otras oficinas, unidades o departamentos de cooperación del Estado.

También hay oficinas de cooperación en las universidades estatales, así como en el Ministerio de Educación Pública (MEP), en el de Cultura y Juventud (MCJ), y en el de Ambiente y Energía (Minae).

En el caso de la dirección que opera en el AyA, el sitio web de esa institución explica que se encarga de definir, promover e implementar la gestión de la cooperación técnica y financiera no reembolsable que recibe esa entidad.

Esa oficina fue creada el 20 de febrero del 2007 en la sesión 2007-010 de la Junta Directiva del AyA, como la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales, adscrita a la presidencia ejecutiva del Instituto.

Otra función de esa oficina es gestionar las capacitaciones internacionales para funcionarios del AyA, así como proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable, financiados con recursos internacionales, entre ellos los bilaterales y los desarrollados en el marco de la cooperación triangular (un cooperante tradicional y países en vías de desarrollo) y Sur-Sur (entre países en vías de desarrollo).

Entre las funciones de la dirección también está gestionar los convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales, atender misiones provenientes del exterior y fungir como enlace de las relaciones internacionales del AyA.

Enlace con ministerios

Adicionalmente, tiene la labor de servir como el enlace oficial ante las oficinas rectoras de Cancillería y el Mideplán, así como otros organismos y plataformas de cooperación en temas relativos al agua potable y el saneamiento.

Entre los organismos en los que tiene representación esa oficina del AyA están el Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (Focard-APS); WOP-LAC, la Plataforma Regional de la Asociación Mundial de Operadores del Agua, la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Latinosan) y la Alianza de las Naciones Unidas para el Saneamiento y el Agua (SWA).

El decreto ejecutivo 43951-PLAN-RE, firmado en febrero del 2023 por el presidente Rodrigo Chaves y los entonces ministros Laura Fernández, de Mideplán, y Arnoldo André, de la Cancillería, establece los lineamientos del Sistema de Enlaces de la Cooperación Internacional.

Ahí se describe que dicho sistema está conformado por todos los enlaces de las diferentes instituciones públicas, entre ellas Gobierno Central, instituciones descentralizadas, empresas públicas, municipalidades, universidades públicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales.

Además, ese reglamento firmado por el propio Chaves explica el perfil que, por su importancia estratégica, deben tener los encargados de dichas oficinas.