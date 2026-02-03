Estos fueron los candidatos presidenciales con menos votos en las elecciones 2026

En estas elecciones había inscritos 20 aspirantes a la presidencia.

20 agrupaciones políticas compitieron por la presidencia en las elecciones de este 1° de febrero. De estas, 13 tuvieron menos del 1% de los votos válidos.

En ese listado destacan partidos emergentes, figuras conocidas y aspirantes que participaron en la mayoría de debates y espacios en medios de comunicación.

Natalia Díaz, Eliécer Féinzaig y Luis Amador sobresalen en ese listado, donde también se encuentran otras candidaturas que tuvieron cierta notoriedad como Ana Virginia Calzada.

Por segunda ocasión Natalia Díaz obtuvo menos del 1% de los votos. (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

De acuerdo con los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con el 96% de las mesas escrutadas, la candidata de Unidos Podemos, consiguió 21.126 votos que representan un 0,8% de los votos válidos. Feinzaig por su parte, alcanzó 11.179, para un 0,4%.

Ambos candidatos habían sido aspirantes a la Presidencia en la elección pasada. En el caso de Díaz, en esa oportunidad sumó 16.496 votos (0,8%) mientras que el Liberal Progresista tuvo 259.788 votos (12,4%).

Luis Amador y Douglas Caamaño están en la lista de candidatos con menos votos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luis Amador, quien hace dos años (antes de ser despedido como ministro) era considerado el “delfín” de Rodrigo Chaves, sumó 4.433 sufragios, un 0,18%, con el partido que lo acogió Integración Nacional, mientras que la exmagistrada Ana Virginia Calzada acumuló 5.659 votos, un 0,23%.

El candidato que sumó menos votos en este proceso fue Douglas Caamaño, del partido Alianza Costa Rica Primero, con 1.419 votos, que representan un 0,06% de los sufragios.

Ese mismo porcentaje fue el registrado por los candidatos Ronny Castillo de Aquí Costa Rica Manda, quien sumó 1.450 votos y Marco Rodríguez de Esperanza y Libertad con 1.550 votos.