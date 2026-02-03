Estos fueron los candidatos presidenciales con menos votos en las elecciones 2026

20 agrupaciones políticas compitieron por la presidencia en las elecciones de este 1° de febrero. De estas, 13 tuvieron menos del 1% de los votos válidos.
En ese listado destacan partidos emergentes, figuras conocidas y aspirantes que participaron en la mayoría de debates y espacios en medios de comunicación.
Natalia Díaz, Eliécer Féinzaig y Luis Amador sobresalen en ese listado, donde también se encuentran otras candidaturas que tuvieron cierta notoriedad como Ana Virginia Calzada.
De acuerdo con los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con el 96% de las mesas escrutadas, la candidata de Unidos Podemos, consiguió 21.126 votos que representan un 0,8% de los votos válidos. Feinzaig por su parte, alcanzó 11.179, para un 0,4%.
Ambos candidatos habían sido aspirantes a la Presidencia en la elección pasada. En el caso de Díaz, en esa oportunidad sumó 16.496 votos (0,8%) mientras que el Liberal Progresista tuvo 259.788 votos (12,4%).
Luis Amador, quien hace dos años (antes de ser despedido como ministro) era considerado el “delfín” de Rodrigo Chaves, sumó 4.433 sufragios, un 0,18%, con el partido que lo acogió Integración Nacional, mientras que la exmagistrada Ana Virginia Calzada acumuló 5.659 votos, un 0,23%.
El candidato que sumó menos votos en este proceso fue Douglas Caamaño, del partido Alianza Costa Rica Primero, con 1.419 votos, que representan un 0,06% de los sufragios.
Ese mismo porcentaje fue el registrado por los candidatos Ronny Castillo de Aquí Costa Rica Manda, quien sumó 1.450 votos y Marco Rodríguez de Esperanza y Libertad con 1.550 votos.