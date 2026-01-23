Política

Natalia Díaz lamenta publicación de José Aguilar Berrocal sobre una fotografía del debate; alega que fue sacada de contexto

Díaz dice que el liderazgo no se demuestra de esa forma

Por Yucsiany Salazar
El candidato de Avanza, José Aguilar, publicó esta fotografía en sus redes sociales a la vez que hizo comentarios sobre su participación y su posición en el debate.
El candidato de Avanza, José Aguilar, publicó esta fotografía en sus redes sociales a la vez que hizo comentarios sobre su participación y su posición en el debate. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







