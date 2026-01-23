Natalia Díaz lamenta publicación de José Aguilar Berrocal sobre una fotografía del debate; alega que fue sacada de contexto

El candidato de Avanza, José Aguilar, publicó esta fotografía en sus redes sociales a la vez que hizo comentarios sobre su participación y su posición en el debate.

Natalia Díaz, candidata del partido Unidos Podemos (PUP), lamentó una publicación del aspirante de Avanza, José Aguilar Berrocal, relacionada con una fotografía del debate organizado por Multimedios, el Colegio de Ciencias Económicas y la Universidad Hispanoamericana este jueves 22 de enero.

En la imagen, se observa a siete candidatos agrupados en el lado izquierdo, mientras que Aguilar aparece solo en el extremo derecho.

El candidato escribió en redes: “Miren bien esta imagen. Ahí están los políticos de siempre, de los mismos partidos tradicionales que nos hundieron en estos problemas. (...) Y después estoy yo, a un lado. No porque me dejaron solo, sino porque yo no vine a juntarme con ellos”.

Ante estas declaraciones, Díaz aseguró que la fotografía fue sacada de contexto, ya que en ese momento los participantes simplemente escuchaban las reglas del encuentro.

“Qué lamentable esta publicación de José Aguilar. Tomar una fotografía cuando nos estaban indicando las reglas del debate de Multimedios y sacarla de contexto lo retrata de cuerpo entero. El liderazgo y el diálogo no se demuestran de esa forma", señaló la candidata.

Debate presidencial transmitido por Multimedios Costa Rica, en alianza con la Universidad Hispanoamericana donde participaron 8 de los 20 candidatos a la presidencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La polémica por el ‘carro blindado’

Durante el debate, tras la primera ronda de preguntas, los candidatos tuvieron un espacio de interacción directa que generó los momentos más tensos de la jornada. El candidato Juan Carlos Hidalgo consultó a Eliécer Feinzaig su opinión sobre el hecho de que, según dijo, “mientras algunos candidatos viven la inseguridad desde la comodidad de carros blindados y guardaespaldas, miles de familias costarricenses tienen el corazón en la mano”.

Posteriormente, en el bloque de economía, Aguilar aprovechó su intervención para responder a las alusiones sobre su seguridad personal: “Con mi familia no se van a meter (...) Siempre que tenga que defender a un costarricense o a mi familia, voy a tomar todas las medidas”, comentó.

Este cruce fue retomado por otros aspirantes con comentarios irónicos, incluyendo la frase “yo no me enojo”, que se repitió durante la discusión.

Al respecto, Aguilar reafirmó su postura en la misma publicación de la fotografía: “Sí, yo me enojo. Porque hay momentos en los que hay que marcar una línea y toca enojarse. Porque me corre sangre por las venas. (...) Yo estoy en una carrera presidencial por Costa Rica, no es una carrera por un puesto político”.

La publicación de Aguilar generó una fuerte reacción en redes sociales. El aspirante recibió críticas de usuarios con comentarios como “un líder no se aísla” o “iba muy bien, don José, así no se logra sacar un país adelante”. No obstante, otro sector de la audiencia manifestó su respaldo a la postura del candidato de Avanza.