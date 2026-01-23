Polémica por ‘carro blindado’ y presuntas agresiones a candidato marcaron el debate Multimedios - CCECR - UH

Ocho candidatos participaron en el Debate de Multimedios en alianza con la Universidad Hispanoamericana. Participaron ocho candidatos presidenciales: Eliécer Feinzaig Mintz (Partido Liberal Progresista); Claudia Dobles Caamargo (Coalición Agenda Ciudadana); Fabricio Alvarado Muñoz (Partido Nueva República; Ana Virginia Calzada Miranda (Partido Centro Democrático Social); Natalia Díaz Quintana (Partido Unidos Podemos); Ariel Robles Barrantes (Partido Frente Amplio); Juan Carlos Hidalgo Bogantes (Partido Unidad Social Cristiana) y José Aguilar Berrocal (Partido Avanza Costa Rica).

Un extenso debate de casi tres horas congregó a ocho aspirantes a la Presidencia que intercambiaron opiniones sobre seguridad, economía, empleo, educación y salud en las instalaciones del Colegio de Ciencias Económicas, en Montes de Oca.

La reunión, convocada por Multimedios, el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y la Universidad Hispanoamericana y moderada por el periodista Michael Soto, no estuvo exenta de reclamos, acusaciones e incluso amagos de discusión. Los principales protagonistas fueron Fabricio Alvarado, de Nueva República; Ariel Robles, del Frente Amplio; y José Aguilar Berrocal, de Avanza.

A ellos los acompañaron: Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Natalia Díaz (Unidos Podemos) y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana).

El primer bloque se enfocó en el tema de seguridad, donde los ocho aspirantes presidenciales tenían que mencionar una acción medible para reducir los homicidios en un plazo de 18 meses. En ese sentido, los candidatos coincidieron en que la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico debe ir más allá del uso de la fuerza, y plantearon estrategias centradas en el control territorial, el fortalecimiento de la inteligencia criminal y financiera, el aumento y mejor despliegue policial, así como una mayor coordinación interinstitucional.

Entre las propuestas destacaron el seguimiento del dinero del crimen organizado, el uso de tecnología y análisis de datos, la recuperación de comunidades dominadas por estructuras criminales, el refuerzo de puertos y fronteras, la integración de distintas policías y la ejecución de operativos focalizados.

La polémica por el ‘carro blindado’ de José Aguilar y las presuntas agresiones a seguidor de Fabricio Alvarado

Posterior a la primera ronda de preguntas, los candidatos tenían varios minutos para hacerse preguntas entre sí, lo cual inició dos de los momentos tensos de la noche.

En los primeros minutos, el candidato Fabricio Alvarado acusó a los seguidores de la Coalición Alianza Ciudadana de agresiones y un presunto golpe en las costillas a uno de sus seguidores, cuando él llegaba a las afueras del auditorio, en Montes de Oca. Dobles pidió que, de existir los hechos, se presenten pruebas y señaló que cualquier agresión sería reprochable.

Mediante un comunicado, el partido de Alvarado afirmó que esta no sería la primera vez que un seguidor de Dobles “trata de increpar” al candidato conservador. “La primera vez se dio en el debate del TSE, cuando un hombre ofendió a nuestro candidato y su familia”, se lee.

Minutos después, José Aguilar Berrocal levantó la voz para sacudirse de supuestas críticas porque se moviliza, junto a su familia, en carros blindados. Él aseveró que con su familia “no van a jugar”, momento que aprovechó Ariel Robles para que se calmara.

Específicamente, los reclamos se dieron luego de que el candidato Juan Carlos Hidalgo le consultó a Eliécer Feinzaig qué opina sobre que “mientras algunos candidatos viven la inseguridad desde la comodidad de carros blindados y guardaespaldas miles de familias costarricenses tiene el corazón en la mano”.

Luego en el bloque de economía, Aguilar aprovechó su espacio para decir “Con mi familia no se van a meter (...) Siempre que tenga que defender a un costarricense o a mi familia, voy a tomar todas las medidas y voy a ir para adelante”, concluyó.

Durante el debate, este momento fue mencionado por varios candidatos con comentarios que incluyeron frases como “yo no me enojo”, que se repitieron con tono irónico a lo largo de la discusión.

Al finalizar el debate, La Nación consultó a Hidalgo y Aguilar sobre lo sucedido. Hidalgo respondió que sus declaraciones sobre el “carro blindado” no fueron necesariamente por José Aguilar.

“También la candidata oficialista anda en un auto blindado. Yo creo que tenemos que estar al nivel de los costarricenses que están sufriendo la peor crisis de violencia en nuestra historia. Es un drama humano lo que estamos viviendo muchas personas que no podemos salir con tranquilidad a las calles, no podemos andar caminando por nuestras comunidades y bueno, el próximo presidente tiene que estar bien identificado con esta gran tragedia que están viviendo los costarricenses, por eso la naturaleza de mi pregunta”, enfatizó.

Por su parte, Aguilar mencionó que hoy los costarricenses pudieron conocer una faceta sobre él.

“Es que cuando cuestionan medidas o decisiones para poder cuidar la seguridad de mi familia, yo brinco y pongo límites y eso lo voy a hacer siempre. Al igual que quiero que lo escuche la madre de familia cuando esté eligiendo un líder que quiere que cuide la vida de sus hijas o de sus hijos o de un esposo que quiere saber si va a haber un líder con valentía y con coraje que va a cuidar la vida de sus sus hijos y de su esposa. Así como hoy brinqué cuando me cuestionaron si iba a tomar medidas para proteger la vida de mi familia, igual voy a pelear por ustedes, costarricenses”, comentó.

Economía, empleo, educación y salud

El debate también abordó los bloques de economía, empleo, educación y salud. Sobre economía, los candidatos coincidieron en la necesidad de controlar el déficit y la deuda, algunos apostando por simplificar impuestos o reestructurar deuda, otros enfocándose en mejorar la recaudación y combatir la evasión, mientras que varios descartaron nuevos impuestos y resaltaron la importancia del crecimiento económico.

En empleo y educación, los aspirantes destacaron la inclusión de mujeres, jóvenes y zonas rurales, con propuestas de capacitación técnica, formación dual y apoyo a sectores estratégicos. En educación, subrayaron la necesidad de acuerdos de largo plazo, fortalecimiento de la infraestructura, capacitación docente y políticas que trasciendan gobiernos, con atención a STEM, valores y reducción de cargas administrativas para los docentes.

En salud, se centraron en reducir listas de espera mediante ampliación de horarios, alianzas público-privadas, jornadas extraordinarias y uso de tecnología, así como en fortalecer la atención primaria y formar más especialistas. Sobre los cargos clave en el Ministerio de Salud y la CCSS, coincidieron en la necesidad de experiencia técnica y gerencial, liderazgo, transparencia y respeto a la ciencia, con algunos candidatos agregando criterios específicos de valores o alineación ideológica.

En este último tema, el candidato Fabricio Alvarado especificó que la persona que dirija ambas instituciones debe ser provida y contraria al aborto.

“Sin duda tiene que tener conocimientos y experiencia en gerencia y administración específicamente del sistema hospitalario. Pero debo decir que en el caso de Nueva República el requisito fundamental junto a todos estos es que sea una persona provida que esté en contra del aborto y que en esa misma línea trabaje tanto en la Caja como en el Ministerio de Salud”, precisó.

El debate finalizó con un espacio para que los ochos candidatos dieran su mensaje final, y aprovecharon para pedir el voto a los ciudadanos y mencionar por qué el electorado debe elegirlos para el próximo periodo presidencial.

Para este debate también fueron invitados la candidata oficialista, Laura Fernández, quien -según Multimedios- confirmó su participación meses atrás, y luego su jefe de campaña, Francisco Gamboa, emitió un comunicado donde declinó la invitación por motivos de agenda; y el candidato del partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, también canceló su participación -según indicó- por motivos de tiempo.