Polémica por ‘carro blindado’ y presuntas agresiones a candidato marcaron el debate Multimedios - CCECR - UH

Durante casi tres horas, ocho candidatos a la presidencia respondieron a las preguntas sobre seguridad, economía, empleo, educación y salud desde el auditorio del Colegio de Ciencias Económicas

Por Yucsiany Salazar y Yeryis Salas
Debate Multimedios - Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica
Ocho candidatos participaron en el Debate de Multimedios en alianza con la Universidad Hispanoamericana. Participaron ocho candidatos presidenciales: Eliécer Feinzaig Mintz (Partido Liberal Progresista); Claudia Dobles Caamargo (Coalición Agenda Ciudadana); Fabricio Alvarado Muñoz (Partido Nueva República; Ana Virginia Calzada Miranda (Partido Centro Democrático Social); Natalia Díaz Quintana (Partido Unidos Podemos); Ariel Robles Barrantes (Partido Frente Amplio); Juan Carlos Hidalgo Bogantes (Partido Unidad Social Cristiana) y José Aguilar Berrocal (Partido Avanza Costa Rica). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Elecciones 2026Debate Multimedios- CCECR - UH
