Esto fue lo que dijo el canciller Arnoldo André sobre las declaraciones de Trump que catalogan a San José como ciudad insegura

Costa Rica todavía no tiene una reacción oficial sobre las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en las que citó a San José como una de las peores ciudades en términos de inseguridad.

Sin embargo, el canciller Arnoldo André Tinoco, dio su valoración este martes en el programa Nuestra Voz.

“Lo que Trump dice, literalmente, es que Washington está peor que todas esas ciudades que él cita. Incluso dice que está doblemente peor que Bagdad”, dijo en entrevista con la periodista Amelia Rueda.

André indicó que, en una tabla que le presentan al mandatario estadounidense, se muestra que Washington D.C. tiene una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes. Con eso, él compara la situación estadounidense con otras capitales.

El canciller evitó hablar de la situación en Costa Rica y de si estas palabras la perjudican.

¿Qué dijo Trump sobre San José?

El canciller costarricense Arnoldo André se refirió este martes a las declaraciones de Donald Trump sobre San José como ciudad insegura.

Este lunes, el presidente republicano de 79 años comparó la situación en la capital estadounidense con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad.

La afirmación sobre San José y otras ciudades la hizo al defender su decisión de desplegar a la guardia nacional para “limpiar” a Washington D. C., capital de EE. UU., de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

En su discurso, Trump citó varias capitales latinoamericanas, como Ciudad de Panamá (Panamá), Brasilia (Brasil), San José (Costa Rica), Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México) o Lima (Perú). También mencionó a Bagdad, capital de Iraq.

Donald Trump cita a San José como una de las ciudades con peor inseguridad

Según el perfil de Instagram de la Casa Blanca, Washington tuvo una tasa de homicidios de 27,5 por cada 100.000 habitantes en 2024.

En el mismo periodo, la provincia de San José registró una tasa de 14,6 asesinatos, mientras que Limón, 37,8, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).