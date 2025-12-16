Política

Esto dice el TSE sobre la negativa de la Asamblea sobre levantar inmunidad a Rodrigo Chaves

Tribunal había solicitado proceso para investigar a mandatario por supuesta beligerancia política

Por Irene Rodríguez
La encuesta del Idespo de la UNA midió la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en momentos en que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Ejecutivo, liderado por Rodrigo Chaves, protagonizan un choque en la víspera de los comicios nacionales del 2026. Rodrigo Chaves y Eugenia Zamora, presidente de la República y magistrada presidenta del TSE, en octubre del 2025. A la derecha, la presidenta en ejercicio del Congreso, Vanessa Castro.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reaccionó a que la Asamblea Legislativa decidiera no levantar el fuero al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles. En la fotografía, Chaves compartió en octubre pasado con Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del TSE. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







