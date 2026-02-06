Este es el promedio de edad de la Asamblea Legislativa 2026-2030: vea cuál es según fracción

Pueblo Soberano liderará la bancada de mayor edad de la Asamblea Legislativa 2026-2030; Frente Amplio, la más joven

El Poder Legislativo que asumirá funciones el 8 de mayo de 2026 estará conformado por diputados que tienen una edad promedio de 50 años , según el análisis del perfil etario de los legisladores electos.

De los 57 diputados, 42 superan los 40 años, mientras que solo 15 tienen menos de 39.

El grupo de edad con mayor representación corresponde al rango de 50 a 59 años, con 15 legisladores, seguido por quienes tienen 60 años o más.

Al desagregar los datos por género y edad, se evidencia que los hombres se concentran principalmente en los rangos etarios más altos, mientras que la participación femenina es más significativa en los grupos de menor edad.

Pueblo Soberano tiene la bancada de mayor edad

Por fracción legislativa, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) concentra la mayor cantidad de diputados en los rangos etarios más altos. El promedio de edad de esta bancada es de 52 años.

Esta agrupación contará con 27 legisladores cuyas edades oscilan entre los 40 y más de 60 años.

La diputada de mayor edad será Anna Katharina Müller Castro, de Pueblo Soberano, quien el pasado 18 de enero cumplió 69 años de edad.

El Frente Amplio (FA), en contraste, se perfila como el partido con mayor presencia de diputados jóvenes, con una edad promedio de 42 años.

De sus siete legisladores electos, cuatro tienen entre 21 y 39 años.

La diputada más joven de todo el Congreso pertenece a esta fracción frenteamplista. Se trata de Joselyn Sáenz Núñez, del Frente Amplio, de 29 años y representante de la provincia de Cartago. Ella cumplirá 30 años el 3 de mayo, apenas dos días después de asumir su cargo.

El Partido Liberación Nacional (PLN) presenta una distribución más equilibrada, con diputados ubicados en los rangos de 30 a 39, 50 a 59 y 60 años o más entre los distintos rangos etarios. La edad promedio de esta fracción es de 49 años.

En tanto, la diputada electa de la Coalición Agenda Ciudadana, tiene 45 años; y la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 58 años.