Estados Unidos se pronuncia tras el triunfo de Laura Fernández en Costa Rica

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó a la presidenta electa Laura Fernández por su “clara victoria” y expresó confianza de que la cooperación entre ambos países saldrá reforzada.

“Bajo su liderazgo, confiamos en que Costa Rica seguirá avanzando en las prioridades compartidas, entre ellas combatir el narcotráfico, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, promover la ciberseguridad y las telecomunicaciones seguras y fortalecer los lazos económicos”, declaró Rubio en un comunicado oficial.

“Estados Unidos espera trabajar de cerca con el gobierno de la presidenta electa Laura Fernández Delgado para profundizar nuestra alianza”, añadió.

Fernández, politóloga de 39 años y figura conservadora, obtuvo el 48,3% de los votos, ocho puntos más de los necesarios para ganar en la primera vuelta.

Su principal promesa electoral fue mano dura contra el narcotráfico, que es a la vez una de las prioridades del gobierno de Trump respecto a América Latina y el Caribe.

El 4 de febrero del 2025, Marco Rubio visitó Costa Rica y, además de las reuniones oficiales en Casa Presidencial con el presidente Rodrigo Chaves, tuvo un encuentro con Mauricio Batalla y Laura Fernández, quienes eran exministros de MOPT y Planificación, respectivamente, en la residencia de la Embajada de Estados Unidos en Escazú.