Jorge Vargas Cullel deja el Programa Estado de la Nación; institución presenta a su nueva directora

El Programa Estado de la Nación (PEN) anunció este lunes la salida de su director, Jorge Vargas Cullell, quien ocupaba el cargo desde 2012. En su lugar, asumirá Isabel Román Vega, nueva directora de la iniciativa.

Román era la coordinadora de investigación del Estado de la Educación. Ingresó al Programa Estado de la Nación en 1996. Es máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica y tiene una especialización en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública de España.

Jorge Vargas Cullell deja de ser director del PEN y el cargo lo asumirá, Isabel Román. (PEN/Captura)

Vargas Cullel declaró con motivo de su salida: “En el 2012, recibí un rico patrimonio por parte del señor director, fundador, don Miguel Gutiérrez Saxe, una institución con una gran trayectoria, una voz reconocida en el ambiente nacional e internacional, sustentado en un equipo de técnico de gran calidad.

“13 años después, es para mí una gran alegría poder pasarle el mando de esta dirección a doña Isabel Román, quien será a partir de diciembre de 2025 la nueva directora del Estado de la Nación”.

En un video publicado en las redes sociales del PEN, Román agradeció el trabajo de su antecesor: “Has logrado fortalecer el PEN, con tu rigurosidad, con tu capacidad de innovación. Recibo un proyecto fortalecido y lo asumo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. La idea es que el PEN siga consolidándose como un programa que le ofrece a la ciudadanía costarricense información para fortalecer sus procesos democráticos”, dijo la nueva directora.

Isabel Román dirigía el Programa del Estado de la Educación. (JOHN DURAN/John Durán)

La institución destacó el liderazgo de Vargas durante los años en que estuvo al frente del proyecto. “Con gratitud y admiración, despedimos a nuestro director Jorge Vargas Cullell, cuya visión y liderazgo han marcado la historia del Programa Estado de la Nación”, dice la publicación del PEN.

El exdirector es doctorado en Ciencias Políticas y Master en Resolución Alternativa de Conflictos, Universidad de Notre Dame (EEUU); así como Licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica (UCR).