Política

Esta diputada del partido de gobierno votará a favor de levantar inmunidad a Rodrigo Chaves

Legisladora confirmó este lunes que su votación para el desafuero del presidente de la República será afirmativo; con ella, han confirmado 32 congresistas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Asamblea Legislativa
Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, confirmó que votará a favor de quitarle el fuero a Rodrigo Chaves. (José Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesPPSDPartido de gobiernoLuz Mary Alpízarinmunidad presidencial
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.