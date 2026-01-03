Política

Entre llanto y esperanza venezolanos en Costa Rica celebraron caída de Maduro

Suramericanos anhelan regresar pronto a su patria.

Por Christian Montero
Un grupo de venezolanos celebró frente a la embajada de su país en Los Yoses, Montes de Oca, la caída de Nicolás Maduro.
Un grupo de venezolanos celebró frente a la embajada de su país en Los Yoses, Montes de Oca, la caída de Nicolás Maduro. (Christian Montero/Foto: La Nación)







Venezolanos Costa Rica Nicolás MaduroDetención Maduro Trump Venezuela
