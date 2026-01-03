Entre llanto y esperanza venezolanos en Costa Rica celebraron caída de Maduro

Un grupo de venezolanos celebró frente a la embajada de su país en Los Yoses, Montes de Oca, la caída de Nicolás Maduro.

Un pequeño grupo de venezolanos se agruparon cerca del mediodía de este sábado frente a la embajada de su país, ubicada en Los Yoses de San Pedro, Montes de Oca, para celebrar la caída de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Revestidos con banderas y acompañados en algunos casos de familiares, los suramericanos cantaron y bailaron su himno nacional y temas folklóricos, en las afueras de la sede diplomática que según contaron, lleva más de un año fuera de servicio.

“Ha sido un sentimiento que embarga a toda una nación, estamos muy contentos de que pronto podamos celebrar una navidad junto a nuestros familiares”, expresó Horacio Varela, quien tiene ocho años de vivir en Costa Rica.

Vilmary Hernández lloró al decir que “ya Venezuela es libre”, contó que desde temprano contactó a sus papás, quienes están en su país de origen “resguardaditos porque allá no pueden hablar ni tener ningún tipo de comunicación con nadie”, por eso dijo que era un gran momento para celebrar.

A eso de la 1 p. m., también desde las afueras de la delegación diplomática, Juan Colmenares calificó como una “bendición lo sucedido” (la captura de Maduro) y espera que sea el retorno de la democracia a su nación.

“En las primeras guerras y sucesos políticos en el mundo Venezuela fue refugio y paz y eso es lo que queremos actualmente”, comentó el venezolano, quien es casado con una costarricense y tienen dos hijas.

En medio de la celebración destacaba Lilliam Mendoza, oriunda de San Carlos, en el estado de Cojedes, quien estaba en una videollamada con sus familiares en Venezuela, para ella el llanto esta vez tenía otro significado: “son lágrimas de felicidad, estoy feliz porque hoy puedo decir, ‘somos libres’, regresamos a casa con nuestros hijos”.

Todos esperan que en los próximos días se empiece a conocer cómo será la transición anunciada por Estados Unidos, que tendrá el control del país con las mayores reservas de petróleo, para planear un eventual regreso a su patria.

De acuerdo con el Estudio de Impacto de la Migración Venezolana en Costa Rica, de la Organización Internacional de la Migración (OIM) hasta finales del 2023 en Costa Rica había un total de 29.405 ciudadanos de Venezuela.

Datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), reproducidos por La Nación a inicios del año anterior, reflejaban que desde el 2016 comenzó a incrementar considerablemente la cifra de venezolanos que solicitaron refugio en Costa Rica. Pasó de 131 en el 2014, y 225 en 2015, a más de mil solicitudes a partir del 2016.

En el 2024, 1.670 venezolanos pidieron refugio en Costa Rica.