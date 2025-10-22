Política

Encuesta del CIEP: ¿Es la segunda vuelta la nueva realidad de las elecciones costarricenses?

Pese a que 20 candidatos competirán por la presidencia de la República en 2026, el 55% de las personas que aseguran que votarán aún no ha decidido por quién hacerlo

Por Lucía Astorga
Los apoyos que suman hasta el momento los candidatos presidenciales, están muy lejos del 40% necesario para evitar el balotaje. (Rafael Pacheco Granados)







