Eli Feinzaig fustiga a Rodrigo Chaves por reprobar en seguridad aérea: ‘Vivimos el gobierno más incompetente en la historia de Costa Rica

Eliécer Feinzaig junto a su esposa Rosalía Waisman. El candidato criticó a la administración de Rodrigo Chaves por reprobar la evaluación de seguridad aérea de Costa Rica.

El diputado y candidato presidencial, Eliécer Feinzaig, lanzó severas críticas a la administración de Rodrigo Chaves por reprobar la evaluación de seguridad aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), efectuada en este 2025. “Esto es una tragedia, la demostración de que vivimos el gobierno más incompetente en la historia de Costa Rica”, dijo.

Feinzaig, quien fue viceministro de Transportes en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, aseveró que “Costa Rica reprobó miserablemente, porque la nota mínima es de 75 y el país obtuvo un 61,7″, lamentó el congresista.

Costa Rica sufrió una fuerte caída en la vigilancia de la seguridad aérea en el 2025. El país reprobó la más reciente de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas (ONU).

Feinzaig recordó que, ocho años atrás, el país tenía una calificación 15 puntos superior y que la caída puede resultar en la cancelación de rutas, lo que conllevará un aumento de costos operativos para las aerolíneas.

El diputado indicó que el efecto inmediato es el encarecimiento de los seguros de las aeronaves, porque el país incumple 4 de cada 10 estándares internacionales, además de que va a encarecer los boletos aéreos para quienes tienen familia en el extranjero y los turistas que vienen al país, en momentos en que dicho sector está ya golpeado.

El diputado agregó que los turistas ahora no solo corren el riesgo de toparse una balacera en el país, sino que ni tan siquiera se les ofrece un aterrizaje seguro.

Feinzaig regresó esta semana al plenario legislativo después de un sufrir un accidente vehicular.